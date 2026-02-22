Isaac del Toro gana el UAE Tour 2026

Isaac del Toro galardonado en Abu Dhabi tras conquistar el UAE Tour 2026, su primer título en una prueba por etapas del UCI WorldTour.

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, se proclamó campeón del UAE Tour 2026 tras completar sin contratiempos la séptima y última etapa en Abu Dhabi, con un tiempo acumulado de 21:10:30.

El corredor de 22 años finalizó con 20 segundos de ventaja sobre el italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) y con 1:14 minutos respecto al australiano Lucas Plapp (Jayco-AlUla).

Con este resultado, Del Toro obtuvo su primera clasificación general en una prueba por etapas del UCI WorldTour. Además, sumó su victoria profesional número 24, lo que terminó por consolidar su arranque de temporada 2026.

La jornada final, disputada sobre un recorrido llano de 149 kilómetros y a una velocidad promedio de 50.566 km/h, presentó momentos de tensión desde el inicio.

El belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), décimo en la general a 2:25 minutos, lanzó un ataque lejano que obligó al pelotón a incrementar el ritmo.

Posteriormente, se conformó una fuga de cinco corredores: Callum Thornley, Daan Hoole, Ezra Caudell, Lorenzo Milesi y Aivaras Mikutis, quienes alcanzaron una ventaja máxima de 1:15 minutos. No obstante, el grupo principal mantuvo la diferencia bajo control.

En el primer sprint intermedio, en el circuito de Yas Marina, Mikutis cruzó en primer lugar y obtuvo tres segundos de bonificación. Más adelante, en el segundo sprint en Sorbonne Abu Dhabi, Hoole se impuso por delante de Mikutis y Thornley.

A falta de 19 kilómetros, la diferencia se redujo a 38 segundos. El trabajo coordinado de los equipos interesados en el sprint y el viento en contra facilitaron la captura de los escapados a dos kilómetros de la meta.

En el cierre, el equipo Alpecin-Deceuninck asumió el control, pero fue el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) quien lanzó el ataque definitivo a 300 metros y consiguió su tercera victoria de etapa en la presente edición.

Así, Del Toro cruzó la meta dentro del pelotón y aseguró el maillot rojo, con lo que selló el triunfo general en la ronda emiratí.

