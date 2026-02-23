Champions League: ¿Dónde ver EN VIVO los juegos de vuelta de los Playoffs de este martes 24 de febrero?

Julián Alvarez celebra un gol en la Champions League con el Atlético de Madrid

Llegó la hora de conocer a los equipos que avanzarán a los octavos de final de la Champions League y poner en marcha de una vez la ronda de eliminación directa, pues este martes 24 y miércoles 25 de febrero se realizan los juegos de vuelta de los playoffs.

Primero entran en acción el ocho equipos, que buscarán calificarse a la siguiente ronda, en donde ya esperan los clubes mejor clasificados en la fase de liga.

Partidos de este martes 24 de febrero de la Champions League

Atlético de Madrid vs Club Brujas-HBO Max y Fox One-11:45 horas

Newcastle vs Qarabag-Fox One-14:00 horas

Leverkusen vs Olympiacos-HBO Max y Fox One-14:00 horas

Inter vs Bodo/Glimt-HBO MAX-14:00 horas

¿Cómo llegan los equipos a la vuelta de la Champions?

De los juegos de este martes 24 de febrero parece que el que se encuentra definido es el Newcastle vs Qarabag. El equipo de la Premier Legue ganó en la ida con un marcador de 6-1 y jugando de local parece que será un trámite el amarrar su pase a octavos de final.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional UEFA revela el duro castigo para Gianluca Prestianni tras polémica con Vinícius Jr

El Bayer Leverkusen buscará en Alemania sellar su boleto a la siguiente ronda cuando se enfrente al Olympiacos de Grecia, que llega al duelo de vuelta con desventaja de dos goles en el marcador.

En Italia el Inter de Milan busca una noche mágica cuando se mida al Bodo/Glimt, el equipo sensación de esta Champions League. El conjunto de Noruega ganó el primer duelo de la serie con marcador de 3-1 y de visita quiere eliminar a un equipo poderoso.

Y en el duelo más cerrado por lo visto en la ida de los playoffs el Club Brujas se mide ante el Atlético de Madrid en España. El marcador se encuentra igualado 3-3 y lo visto en Bélgica abre la puerta para ver un choque lleno de sorpresas.

aar