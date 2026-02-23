¿Se juega el México vs Islandia en Querétaro?

La muerte del Mencho en una operación por fuerzas federales golpeó fuertemente al deporte en México, pues diversos eventos fueron cancelados en varias partes del país. Sin embargo, se reporta que el partido de la Selección Mexicana ante Islandia en Querétaro se jugará conforme a lo que se tiene previsto.

De acuerdo con información de medios nacionales, el cotejo de preparación entre México e Islandia se jugará en tiempo y forma este miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora y será con aficionados, descartando la versión que decía que sería a puerta cerrada.

El 22 de febrero Nemesio Oseguera, alias “Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido en un operativo federal que se realizó en Tapalpa, Jalisco, lugar donde se encontraba el famoso narcotraficante.

La caída del cabecilla del CJNG generó una ola de violencia en diversos puntos del país. Como resultado de las reacciones de los grupos delictivos se cancelaron partidos de la Liga MX y de la Liga MX Femenil, así como de lucha libre. Incluso se cancelaron clases en 10 estados por seguridad.

Se espera que al duelo asistan poco más de 30 mil aficionados, por lo que según reportes se implementará un fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores del Estadio Corregidora, para garantizar la integridad de los asistentes.

México va con talento de Liga MX ante Islandia

La Selección Mexicana se medirá a Islandia la próxima semana en la cancha del Estadio Corregidora y Javier Aguirre dio a conocer la lista de 21 jugadores que formarán parte del Tricolor para el tercer encuentro amistoso de este 2026, que servirá para seguir afinando los últimos detalles de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

Como es un partido fuera de la Fecha FIFA, el entrenador mexicano solo puede convocar futbolistas de la Liga MX, por lo que optó por convocar a Guillermo Martínez de los Pumas, ya que Germán Berterame no está disponible por ser nuevo jugador del Inter Miami.

Chivas es el equipo que más aporta jugadores a esta lista con siete elementos, que son Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando ‘La Hormiga’ González, mientras que el América es el segundo equipo con más futbolistas llamados para enfrentar a Islandia con cuatro.

