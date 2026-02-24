Pumas, invicto en 7 juegos por primera vez desde 2020

Los Pumas de la UNAM viven uno de sus mejores torneos en los últimos años. En un semestre de contrastes, la humillante eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf parece quedar de lado, pues en la Liga MX el equipo comandado por Efraín Juárez llegó a siete partidos invicto, algo que no sucedía desde el Torneo Apertura 2020, cuando al mando de Andrés Lillini encadenaron 10 partidos invictos.

El conjunto de Efraín Juárez ha sido duramente criticado desde que llegó al banquillo. Sus declaraciones para algunos medios de comunicación no son las idóneas de un entrenador.

El dato: Aún no se ha dado a conocer cuándo se reprogramará el duelo entre el Querétaro y los Bravos de Juárez.

Al inicio de esta campaña se especulaba cuánto iba a durar en su cargo y tras la eliminación de la Concachampions se decía que no mucho. El buen momento que viven los universitarios en el torneo local ha provocado que el exdefensor pueda estar tranquilo en su puesto.

Luego de una precipitada salida del español Míchel a días de empezar el Guard1anes 2020, el argentino Andrés Lillini tomó las riendas del primer equipo del Club Universidad y durante las 10 primeras fechas del campeonato acumuló seis triunfos y cuatro empates. La imbatibilidad de los felinos terminó en la Jornada 11 ante el Club León, equipo al que curiosamente se enfrentarían en la final, que eventualmente perdieron.

Tuvieron que pasar 11 torneos de Liga MX para que un entrenador pudiera acercarse a la marca de Andrés Lillini. En el presente Clausura 2026 el mexicano Efraín Juárez ya tiene siete partidos sin conocer la derrota. El estratega mantiene a los auriazules en el tercer lugar general con cuatro victorias y tres empates, sin conocer la derrota pese a que ya se vieron las caras con los dos poderosos de la Sultana del Norte, pues vencieron a Tigres y a Rayados.

Lillini tuvo otro torneo, el Apertura 2022, con un gran arranque. Perdió en la séptima fecha luego de 5 empates y 1 victoria. Su antecesor, el español Míchel, también supo estar invicto por seis juegos durante el Clausura 2020. Los de la UNAM se ven las caras el próximo fin de semana ante unos Xolos que no encuentran el camino del triunfo y el puesto de Sebastián Abreu podría estar en juego si no empiezan a sumar de a tres unidades.

