Claudia Sheinbaum habla con Gianni Infantino sobre realizar con “éxito” la Copa del Mundo 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, sobre el trabajo que se está realizando en el país para que la Copa del Mundo 2026 se realice en las mejores condiciones.

Mediante su cuenta de X la mandataria reveló que tuvo una charla telefónica con el responsable del máximo ente rector del futbol. “Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Futbol 2026. Confirmamos la confianza en el país”, dice.

Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026.



Confirmamos la confianza en el país. pic.twitter.com/CCPAkfWp4T — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 27, 2026

La presidenta de México no reveló detalles de la conversación, solo reiteró que hay confianza en que el torneo de la FIFA se realice en el país como se tiene planeado.

Por su parte, Infantino comentó: “Tuve una excelente conversación hoy con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y esperamos que organice todos los partidos programados allí en lo que será el evento más inclusivo y grandioso de la Copa del Mundo de la historia”.

Este mensaje llega para dar tranquilidad en medio de un clima de incertidumbre, pues luego de los violentos hechos registrados en el diversos estados del México en días pasados se llegó a rumorar que el Mundial se podría cancelar.

La ola de violencia que se presentó en Guadalajara, y que se extendió por varios puntos del país, provocó que partidos de futbol, eventos de lucha libre y hasta la Copa Mundial de Clavados, todos eventos a realizarse en México, fueran cancelados.

Este es el trofeo que recibirá el campeón en el Mundial 2026. ı Foto: FIFA

FIFA expresa apoyo a México a meses del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, disipó cualquier tipo de duda respecto de la organización de México como sede de la Copa del Mundo 2026, así como la realización de los juegos de repechaje intercontinental, esto luego de mucha rumorología en torno a una posible cancelación del torneo por los recientes hechos violentos en el país.

“De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, en México. Estamos en contacto regular con presidencia, las autoridades y seguimos monitoreando la situación”, dijo el mandatario de la FIFA en un evento de la Federación Colombiana de Futbol (FCF).

Fue la primera vez que Gianni Infantino tomó postura sobre lo ocurrido en días pasados en diversos estados de la República Mexicana. Asegura que se encuentra al tanto de la situación, pero confía en el trabajo que están realizando las autoridades encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos monitoreando y analizando la situación en México estos días. Pero quiere decir que tenemos confianza total en México, en su presidenta, en las autoridades. Estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible”, reiteró.

aar