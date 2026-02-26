En partido del Tri, goliza y honores a Fuerzas Armadas

La Selección Mexicana de futbol volvió a ganar en lo que va del 2026. La nueva víctima de Javier Aguirre y sus muchachos fue Islandia. El conjunto europeo apretó por momentos, pero jugadores de Chivas, de la mano de Armando González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, junto a Jesús Gallardo, del Toluca, se echaron al equipo en hombros y se llevaron un resultado positivo.

La Hormiga sigue demostrando que se quiere ganar un lugar en el Mundial del 2026 y, con una asistencia y gol, colaboró para que México venciera 4-0 a Islandia y así llenarle el ojo al Vasco de cara a las siguientes convocatorias.

Futbolistas del Tricolor celebran el gol de González, ayer, en Querétaro. ı Foto: Mexsport

El dato: México e Islandia se han enfrentado en seis ocasiones y el equipo europeo nunca ha podido vencer a los aztecas, acumulando dos empates y cuatro victorias para los verdes.

Con el partido ante Islandia, el Tricolor inauguró su seguidilla de encuentros de cara al Mundial de Norteamérica, pues tiene programados cinco duelos más previo a su debut el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte).

Los futbolistas de Chivas y Toluca se conjugaron muy bien. En la portería siguen sin existir sorpresas, y Raúl Rangel se afianza cada vez más en el arco Tricolor. Todo indica que ya le ganó el paso a Luis Ángel Malagón y sólo falta ver qué pasa con Memo Ochoa. Otro de los futbolistas que también parece que ya tiene su lugar es Richard Ledezma, quien fue el autor de la primera anotación del encuentro a pase de Armando González. El delantero del Guadalajara se dio cuenta que no tenía espacio para disparar y decidió bombear la redonda; así el lateral del Rebaño se levantó, remató de cabeza en el aire y, al minuto 22.

14 años como profesional jugó Javier Aguirre al futbol

Previo al gol de México, Islandia lucía más poderoso y, en 20 minutos, se adueñó de la pelota, pero poco les duró el gusto y lucían cansados, pues no corrieron de la misma manera. Tras el tanto de Richard Ledezma, el Tricolor no tuvo rival y, cuando sintió que el marcador ya estaba a su favor, bajó los decibeles y comenzó a guardar más la de gajos.

El segundo tanto no tardó mucho en llegar. La Hormiga aprovechó un error defensivo y del portero y recibió un pase raso de Gallardo para solamente empujar la pelota y así alargar el marcador.

Para el segundo tiempo, México podría aumentar más la ventaja en el marcador, apareció Jesús Gallardo al 59’.

Para cerrar el encuentro, apareció Brian Gutiérrez, quien se encaminó solo y venció al arquero rival para sellar el 4-0. En la Fecha FIFA de marzo el Trico se mide ante Portugal en la reinauguración de Azteca y contra Bélgica en Estados Unidos.

Rinden homenaje a militares fallecidos

Antes de que rodara el balón en la cancha del Estadio Corregidora, el sonido local le pidió a la afición que se dio cita en el recinto que guardara un minuto de silencio, esto en memoria de los elementos del Ejército Nacional y de la Guardia Nacional que perdieron la vida sirviendo con honor a nuestro país el fin de semana en Tepalpan.

Esto se hizo por los militares que tuvieron que participar en los operativos de seguridad que se llevaron a cabo en Tepalpa, Jalisco, para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues en una de las mañaneras previas a lo ocurrido, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó sobre las bajas que tuvo el Ejército Mexicano.

De igual forma, se llevaron a cabo los Honores a la Bandera en el inmueble de los Gallos Blancos por el Día de la Bandera, que fue el martes pasado, pero este protocolo se realizó en toda la Jornada 7 del Clausura 2026 y en el partido entre México e Islandia no fue la excepción.