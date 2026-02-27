¡Orgullo mexicano! Osmar Olvera, Aranza Vázquez, Randal Willars y Gabriela Agúndez ganan plata en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026 en equipo mixto

El equipo mixto mexicano gana plata en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

El equipo mixto mexicano se subió al podio en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026 al ganar la medalla de plata de la especialidad de 3 y 10 metros. La escuadra nacional terminó por detrás de China y delante del equipo anfitrión, Canadá.

Osmar Olvera, Aranza Vázquez, Randal Willars y Gabriela Agúndez tuvieron una participación fantástica en suelo canadiense. Clavados tras clavado demostraron que se encuentran entre los mejores del mundo y sumaron 460.85 puntos para consagrarse subcampeones del orbe.

Con 460.85 puntos, la selección nacional conquistó la plata en equipo mixto, al ubicarse solo detrás de China y por encima de Canadá.



El equipo, integrado por Osmar Olvera, Randal Willars, Gabriela Agúndez y Aranza Vázquez, reafirma el protagonismo de México en los clavados. 🇲🇽 pic.twitter.com/fP9wQyp9GB — CONADE (@conadeoficial) February 28, 2026

Los atletas mexicanos quedaron tan solo 8.55 puntos detrás de China, que se alzó con el oro al conseguir 469.40 unidades. Canadá, la escuadra local, se coló en el podio de ganadores con el bronce al registrar 448.80 puntos.

Aranza Vázquez, Osmar Olvera y Randal Willars fueron los mexicanos más destacados en la jornada con clavados de hasta 8.5 puntos, muy valiosos para que pudieran sumar una nueva medalla para el país en un Campeonato Mundial de la especialidad.

🥈🇲🇽 ¡México sube al podio!

Plata para nuestro equipo en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

En Equipo Mixto 3m y 10m, Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars brillaron con 460.85 puntos para darle otra alegría a nuestro país 🏆✨ pic.twitter.com/vmR86eHAOb — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 28, 2026

El certamen en Canadá sigue su camino y los atletas tricolores tienen actividad en búsqueda de más logros. En la prueba de clavados sincronizados de trampolín 3 metros participan Osmar Olvera y Juan Celaya. Además, Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez suben a la plataforma en sincronizados.

Por el lado individual, María Fernanda García y Aranza Vázquez se presentan en trampolín individual 3 metros. Mientras que Kevin Berlín y Randal Willars se suben a la plataforma individual.

aar