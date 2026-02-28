Imanol Rodríguez noquea brutalmente a Kevin Borjas y debuta en UFC con victoria

El mexicano Imanol Rodríguez debutó con victoria en la UFC al noquear en el segundo asalto al peruano Kevin Borjas.

Rodríguez se repuso a una caída en el primer asalto. Borjas puso en malas condiciones al mexicano, quien sobrevivió al tenso momento y logró terminar el asalto.

Con el apoyo del público local Imanol Rodríguez salió al ataque en el segundo round. Empezó a trabajar su boxeo y demostró sus habilidades cortando la jaula con su cabeceo.

WHAT A COMEBACK!!



Imanol Rodriguez gets the finish!



📺 @paramountplus pic.twitter.com/3FvH0wuFP3 — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) March 1, 2026

Cuando estaba en la corta distancia lanzó un ataque que dejó a Borjas muy lastimado. Un gancho empezó el final de la pelea. El réferi detuvo las acciones para que el peruano no recibiera más castigo.

“Estoy viviendo un sueño. Los sueños no se cumplen, se trabaja. He estado trabajando todos los put** días por este momento”, dijo el mexicano tras su victoria.

“Es un peleador peligroso en el primer round y lo demostró, pero yo venía preparado. Mucho respeto para Borjas. No hablo porque sí, hablo porque estoy trabajando duro. Respeto mucho a mi contrincante y por eso me preparé para él”, agregó.