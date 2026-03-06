UFC 326: Max Holloway vs Charles Oliveira, horario, fecha y dónde ver la pelea del BMF

Este sábado tendremos un nuevo evento numerado de la mejor empresa de artes marciales mixtas del mundo. En Las Vegas se realiza UFC 326, en donde la pelea estelar es una revancha que se ha cocinado a fuego lento entre Max Holloway y Charles Oliveira, quienes se enfrentan por el título BMF.

Max Holloway y Charles Oliveira se enfrentaron en el lejano 2015 en un combate en las 145 libras. La pelea duró menos de un round, pues el brasileño terminó con una lesión y perdió la pelea por TKO. Ahora 11 años después se reencuentran en la división de peso ligero.

11 years in the making 🍿@BlessedMMA & @CharlesDoBronxs RUN IT BACK for the BMF title!



[ #UFC326 | March 7th | 9pmET LIVE on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/UcZei5P9PE — UFC (@ufc) March 6, 2026

¿Dónde ver UFC 326, Max Holloway vs Charles Oliveira?

La pelea entre Max Holloway vs Charles Oliveira es la estelar de UFC 326. La función estelar inicia el sábado 7 de marzo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal exclusiva de Paramount Plus.

Día: 7 de marzo

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Paramount Plus

La trayectoria de Charles Oliveira y Max Holloway

Después de ganar a Charles Oliveira, Max Holloway empezó una gran carrera en la división de peso pluma, en donde se convirtió en uno de los mejores campeones, hasta que llegó su gran némesis; Alexander Volkanovski.

Del otro lado, Charles Oliveira tuvo un resurgir como estrella en la división de peso ligero y se convirtió en campeón. Sin embargo, su reinado en las 155 libras terminó ante Islam Makhachev.

Once años después de ese primer enfrentamiento en peso pluma ahora disputan el título BMF, un cinturón que surge para darle emoción a peleas estelares que no son por un campeonato de una división.

Max Holloway ganó el título BMF en 2024 tras noquear a Justin Gaethje en UFC 300 y después defendió ante Dustin Poirier. Ahora buscará mantener el cetro ante el siempre peligroso Charles Oliveira.

En la cartelera también estará el mexicano Jesús Aguilar, quien buscará una nueva victoria para seguir su ascenso en la división de peso mosca. Además, Raúl Rosas Jr. también buscará darle una alegría a los aficionados aztecas.

