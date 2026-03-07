Así se encuentra Max Verstappen tras su choque en la qualy: ¿Podrá correr el GP de Australia de F1?

Max Verstappen sufrió un accidente en la qualy del GP de Australia de F1

Max Verstappen fue dado de alta por el equipo médico de la Fórmula 1 después de que le hicieran radiografías en las manos tras su accidente en la clasificación y saldrá desde la 20ma posición de la parrilla en el Gran Premio de Australia.

El cuatro veces campeón del mundo quedó eliminado de forma sorpresiva después de apenas siete minutos en la Q1 del sábado, el primero de tres segmentos en el formato de eliminación de la F1, y se le vio inspeccionándose las manos tras bajarse de su Red Bull.

🗣️ "I'm all good, nothing broken."



An update from Max after being released from the medical centre.#F1 || #AusGP pic.twitter.com/BUzrsbWho0 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 7, 2026

“Todo bien. Solo tuve que hacerme unas radiografías para ver si mis manos estaban bien, pero no había nada roto”, le comentó Verstappen a Sky Sports.

Australia fue apenas la octava ocasión que el neerlandés fue eliminado en la Q1 desde que se incorporó a la máxima categoría del automovilismo en 2015 con el entonces Toro Rosso.

Verstappen, de 28 años, provocó la bandera roja después de perder el control de su Red Bull al frenar en la curva uno y deslizarse por la trampa de grava hasta chocar contra las barreras.

“Perder el coche así en la frenada, nunca lo había vivido en mi vida”, manifestó. “Pisé el pedal y, de repente, todo el eje trasero se bloqueó por completo, así que sin duda fue algo raro”.

Lando Norris sorprendido en la F1

ISACK HADJAR! 👏 A brilliant Qualifying performance, bring on Race Day!



An unfortunate ending to Q1 for Max, but it is all to play for in tomorrow's race 🏁



Result 🏁 | RUS, ANT, Isack P3 👏, LEC, PIA, NOR, HAM, LAW, LIN, BOR.#F1 || #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Div89s50ww — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 7, 2026

El campeón de la Fórmula 1 Lando Norris está teniendo dificultades con su renovado McLaren y se siente frustrado debido a que saldrá sexto en el Gran Premio de Australia, que abre la temporada el domingo.

La defensa del título de Norris llega en medio de cambios radicales en los autos, y el piloto británico de 26 años ha soportado hasta ahora un fin de semana complicado en Albert Park.

Los nuevos autos de la F1 son complejos, con cambios sin precedentes en el chasis y la unidad de potencia, que ahora presentan un reparto de potencia de casi 50:50 entre el motor V6 turbo de 1,6 litros y la energía eléctrica recuperada de los frenos, algo que exige un estilo de conducción nuevo y, a menudo, contraintuitivo.

“Hemos pasado de los mejores autos jamás fabricados en la Fórmula 1, y los más agradables de conducir, a probablemente los peores”, afirmó Norris tras la clasificación del sábado.

aar