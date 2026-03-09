Champions League 2026: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS los juegos de ida de octavos de final de este 10 de marzo?

El duelo Newcastle vs Barcelona es uno de los que ponen en marcha los octavos de final de la Champions League.

Los octavos de final de la Champions League 2025-2026 arrancan este martes 10 de marzo con cuatro partidos, en uno de los cuales el Barcelona, uno de los principales candidatos a coronarse, visita St. James Park para medirse ante el Newcastle, que quiere aprovechar su localía para dar la sorpresa.

Pero la actividad de este martes comienza en Turquía, donde el Galatasaray, que en los playoffs sorprendió al eliminar a la Juventus, se mide ante el Liverpool, que parte como favorito para avanzar en esta eliminatoria.

Otro encuentro que destaca para este 10 de marzo en la ida de octavos de final de la Champions League se lleva a cabo en el Riyadh Air Metropolitano, donde el Atlético de Madrid, que clasificó vía playoffs, intentará obtener una ventaja ante el Tottenham.

Partidos y transmisiones de los juegos de Champions League del 10 de marzo

Galatasaray vs Liverpool : 11:45 horas (TNT Sports y HBO Max)

Newcastle vs Barcelona : 14:00 horas (HBO Max)

Atlético de Madrid vs Tottenham : 14:00 horas (TNT Sports y HBO Max)

Atalanta vs Bayern Múnich: 14:00 horas (FOX y FOX One)

Barcelona le tiene tomada la medida al Newcastle

El Barcelona enfrenta por sexta ocasión en Champions League al Newcastle, equipo al que derrotó en cinco de esas ocasiones, a cambio de una derrota.

Los cinco duelos previos entre los Blaugranas y las Urracas fueron en fase de grupos. Los ingleses ganaron el primero de ellos por marcador de 3-2 como locales en la Temporada 1997-1998, y después de ese duelo todos terminaron con triunfo de los Culés, el más reciente de ellos por 2-1 en la fase de liga de la actual edición.

Harry Kane es duda en ataque del Bayern Múnich ante Atalanta

Harry Kane se entrenó tras una lesión en la pantorrilla y viajó con el Bayern Múnich a Italia sin certeza de que vaya a ser titular en la ida de octavos de final de la Champions League contra el Atalanta.

El delantero inglés se perdió la victoria del viernes por 4-1 sobre el Borussia Monchengladbach en la Bundesliga, por lo que el técnico Vincent Kompany describió como “un golpe en la pantorrilla”. Nicolas Jackson jugó en su lugar y anotó para un Bayern que dio otro paso por el título alemán.

Harry Kane pareció desplazarse sin dificultad el lunes, y se unió a sus compañeros en algunos ejercicios con el balón.

“Harry Kane superó muy bien el entrenamiento de hoy y ahora tenemos que decidir qué es lo mejor para mañana”, indicó Vincent Kompany tras llegar a Italia.

EVG