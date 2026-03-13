ESCÁNDALO en el futbol mexicano; futbolistas involucrados en amaños y FOTOS con armas y alcohol se hacen virales

Cuatro jugadores de un equipo del futbol mexicano están involucrados en acusaciones de apuestas y amaño de partidos.

Antonio Torres, portero del Atlético Morelia de la Liga de Expansión, publicó una polémica foto en sus redes sociales en medio de la acusación de amaño de partidos en contra de cuatro de sus compañeros del conjunto michoacano.

El cancerbero del club de la Liga de Expansión publicó en su cuenta de Instagram varias fotos, en las cuales mostró botellas de tequila y armas sobre una mesa, acompañadas de la frase “Llegué al lugar indicado”, lo que desató controversia.

Antonio Torres, portero del Atlético Morelia, compartió una polémica foto en sus instastories. ı Foto: IG @atc_35

La difusión de las fotografías compartidas por el portero del Atlético Morelia generó reacciones divididas. Algunos usuarios consideraron que es una imagen que proyecta una imagen negativa suya y del club, en tanto que otros salieron en su defensa al argumentar que se encontraba en una reunión privada.

Atlético de Morelia separa a cuatro de sus futbolistas

El Atlético Morelia separó a cuatro de sus jugadores que estarían involucrados en amaño de partidos, esto mientras se integra un expediente para dar paso a la carpeta de investigación correspondiente para presentar una denuncia formal con el fin de que las autoridades inicien una investigación por apuestas y amaño de partidos.

Los cuatro futbolistas son titulares y se trata de los defensas Uziel García y Diego Gallegos, el capitán Brayton Vázquez y el volante Luis Sandoval.

¿Cómo surgieron las sospechas de amaño de partidos?

De acuerdo con información de Récord, la investigación por amaño de partidos habría comenzado luego de una denuncia interna, esto después de que un jugador del Atlético Morelia reportó irregularidades relacionadas con apuestas.

El jugador en cuestión habría presentado pruebas que apuntan a posible arreglo de juegos, y todo habría comenzado en las semifinales del Clausura 2025 contra las Universidad de Guadalajara, serie en la que los purépechas perdieron una ventaja de 2-0, con lo que quedaron fuera de la final.

Otro encuentro que encendió las alarmas fue la derrota de 2-1 a manos del Atlante en actividad de la Jornada 9 del actual Clausura 2026.

Mientras se hacen las investigaciones correspondientes, el Atlético Morelia tomó la decisión de separar de su plantilla a los cuatro jugadores que estarían involucrados en apuestas y amaño de partidos.

EVG