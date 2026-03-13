¡LAMENTABLE! Estos son los eventos deportivos en RIESGO por el conflicto en Medio Oriente

El conflicto armado que hay en Medio Oriente está generando varios problemas en ciertos sectores, como el deportivo, pues varios organismos que rigen ciertas disciplinas ya están planteándose cancelar ciertos eventos por la seguridad de todos los participantes, tanto los atletas como la afición.

Con información de Reuters, la Fórmula 1 tiene planeado dar el anuncio sobre la cancelación del Gran Premio de Baréin y el de Arabia Saudita este fin de semana en Shanghai, China, lo que significaría una pérdida significativa de dinero para el Gran Circo, pues no está en la órbita algún plan para reagendarlos o sustituir esas paradas.

Países como Qatar, los Emiratos Árabes y Arabia Saudita han desembolsado cantidades estratosféricas de dinero para poder albergar grandes eventos deportivos; sin embargo, los múltiples ataques a Irán, los drones y misiles que han caído en ciertas ciudades de Medio Oriente, ponen en peligro la realización de estas competencias.

Max kicks the back end out in the final corner 💨 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/FToA1zMNCq — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Estas son las otras competencias que podrían cancelarse

Por un tema de calendario, la Finalissima entre Argentina y España tuvo que agendarse hasta principios de este año, siendo el 27 de marzo la fecha elegida para que el campeón de la Eurocopa y Copa América se enfrentaran en Qatar, pero ya se busca una sede alterna para que se dispute este cotejo.

Además, la Asociación de Fútbol de Qatar dio a conocer que todos los torneos en ese país entraban en suspensión indefinida y se reanudarían hasta nuevo aviso.

En la fecha FIFA de marzo se tenía contemplada una serie de partidos amistosos en Qatar, los cuales involucraban a selecciones como: Egipto, Arabia Saudita, España, Serbia y el país antes mencionado, aunque este pequeño torneo llamado ‘Festival de Futbol’ también está en riesgo de cancelarse.

• Arabia Saudita vs. Egipto: Jueves 26 de marzo

• Qatar vs. Serbia: Jueves 26 de marzo

• Egipto vs. España: Lunes 30 de marzo

• Serbia vs. Arabia Saudita: Lunes 30 de marzo

• Qatar vs. Argentina: Martes 31 de marzo

De igual forma, la Liga de Campeones Asiática suspendió los juegos de octavos de final en la Región Oeste, los cuales estaban programados para las primeras dos semanas de marzo.

🚨 URGENTE: A Federação Argentina de Futebol REJEITOU a realização da Finalissima no Bernabéu.



A CONMEBOL comunicou isso à UEFA.



- @gastonedul https://t.co/RKKaX1pmLs pic.twitter.com/ajJinKunbw — 𝘿𝙉𝘼 𝘽𝙇𝘼𝙐𝙂𝙍𝘼𝙉𝘼 🧬🇧🇷 (@dna_blaugrana) March 12, 2026

Basquetbol y tenis también suspenden sus eventos

En otros deportes, el básquetbol y el tenis también sufrieron algunos cambios; el torneo de baloncesto Next Generation en Abu Dabi, el cual se llevaría a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo, quedó suspendido.

En el deporte blanco, el ATP Challenger de Fujairah en los Emiratos Árabes fue cancelado a principios de este mes, esto porque un dron fue interceptado sobre la zona industrial de petróleo de Fujairah, por lo que los jugadores y afición tuvieron que evacuar de inmediato la zona.

Además, tenistas como Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Tallon Griekspoor quedaron varados en Dubái después del ATP 500 y el ITF Masters World Championship de Antalya fue cancelado por la cercanía de Turquía con los países en conflicto.

DCO