Estrella europea pierde una parte de su dedo y el VIDEO es ESCALOFRIANTE

El partido entre el Liverpool y el Galatasaray terminó con la derrota del conjunto turco y su eliminación de la Champions League; sin embargo, también se vivieron momentos de tensión cuando Noa Lang chocó con una de las vallas publicitarias después de disputar un balón en línea de fondo y terminó cortándose el dedo pulgar.

Fue al minuto 46 de tiempo corrido cuando el delantero neerlandés se machucó con la valla y los fotógrafos que estaban alrededor se dieron cuenta de lo ocurrido, por lo que Noa Lang se tiró al piso agarrándose la mano y gritando de desesperación.

Las imágenes de su mano con una cortada prominente en su dedo pulgar se hicieron virales en redes sociales, además de que los doctores que entraron a darle la asistencia médica le pusieron oxígeno para que no se quedara sin aire por la desesperación y terminara desmayándose.

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Noa Lang elinin kesildiği an. Bakalım @UEFAcom ne yaptırım uygulayacak ? pic.twitter.com/Q9VaDolEpX — JOLLY GHOST 👻 (@Sansar_Jack) March 19, 2026

Noa Lang dejó la imagen más escalofriante de la Champions League

Han ocurrido diferentes lesiones o accidentes en la temporada de la Champions League, pero lo ocurrido con Noa Lang en el compromiso entre el Liverpool y el Galatasaray es una alerta para la UEFA, pues los equipos deben tener más cuidado con las vallas publicitarias.

Eso porque las vallas llegan a ser muy peligrosas en algunos casos, ya que se encuentran muy cerca de la cancha y, cuando pasan jugadas de este tipo, los futbolistas chocan o paran su carrera con estas pequeñas paredes, pero con este accidente todos tendrán más cuidado si llegan a estar cerca de las mismas.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver que la estrella europea se corta la parte de arriba del dedo pulgar, un accidente cerca de la uña del pulgar y por el cual no pudo seguir en el partido, pues necesitaban llevarlo al hospital para poder realizarle la intervención médica correspondiente e intentar salvar su dedo.

📸 A closer look at Noa Lang's thumb injury vs Liverpool 😳 pic.twitter.com/8cTi5FpW3O — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 18, 2026

El Galatasaray informa la actualidad de Noa Lang

En cuanto Noa Lang fue retirado del campo de juego, el jugador neerlandés fue trasladado al hospital más cercano para ser valorado por los médicos y definir el tipo de intervención que necesitaba el futbolista. El Galatasaray informó que fue operado en Liverpool.

“Nuestro jugador Noa Lang, quien también sufrió una lesión en la segunda mitad del mismo partido, sufrió un corte profundo en el pulgar derecho y está programado para ser operado en Liverpool en las próximas horas, con la presencia de nuestro equipo médico”, se puede leer en el comunicado.

Ahora falta saber el tiempo de recuperación del jugador y cuándo podrá volver a la actividad con el Galatasaray. También Victor Osimhen salió del campo por una lesión en el brazo derecho.

DCO