Se hace viral la reacción de Neymar al no ser convocado de Brasil; su tristeza conmueve a todos (VIDEO)

Carlo Ancelotti deja fuera de la convocatoria de Brasil a Neymar

La ausencia de Neymar en la más reciente convocatoria de la selección de Brasil ha generado polémica y molestia en futbolista, quien reaccionó molesto al no estar en la lista para los juegos amistosos de la Fecha FIFA.

“Eh, Ancelotti, ¿y yo?... Estoy triste, obviamente. Es lo que dije ayer, siempre apoyaré al equipo nacional. Todo está bien, es tiempo de seguir trabajando, seguir mejorando en todo, para si hay una oportunidad, estar preparado”, señaló el astro brasileño al darse cuenta que no estaba convocado.

Neymar acompanhando a convocação da Seleção Brasileira e reagindo a sua ausência na lista.



📹: Neymar/Youtube. pic.twitter.com/mNRORMiOK1 — njdeprê - marlon (@njdmarlon) March 18, 2026

Posteriormente, en un evento de la Kings League, el exjugador del Barcelona profundizó un poco más en su sentir y dejó en claro que se encuentra enojado por quedar fuera de los llamados para defender la camisa verdeamarela.

“Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero el foco sigue puesto en el día a día, en cada entrenamiento y en cada partido para conseguir nuestro objetivo. Aún falta la convocatoria final, pero el sueño continúa. Estamos juntos en esto”, comentó.

Al no formar parte de este llamado Neymar sigue sumando días sin ser convocado por la Selección de Brasil. La última vez que jugó con su país fue el 17 de octubre del 2023, en la derrota por 2-0 a manos de Uruguay en duelo eliminatorio hacia el Mundial 2026.

Neymar salió lesionado del partido entre Brasil y Uruguay. ı Foto: AP

Ney jugó 45 minutos de aquel encuentro realizado en Montevideo. Tuvo que abandonar la cancha por una lesión al sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda. Fue reemplazado por Richarlison y desde entonces no ha vuelto a tener actividad con la Canarinha.

Carlo Ancelotti deja fuera a Neymar de Brasil

El entrenador italiano Carlo Ancelotti dio una lista de 26 jugadores para los juegos ante Francia y Croacia a finales de marzo. Neymar no aparece entre los convocados, lo que aumenta los rumores sobre su estatus de inamovible en la Copa del Mundo 2026.

El estratega exReal Madrid fue cuestionado sobre la ausencia del crack del Santos de Brasil. “Neymar con el balón está muy bien, pero tiene que mejorar porque, para mí, no está al 100 por ciento de sus posibilidades”, indicó el DT europeo.

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