Aficionados del León se encaran con el dueño del equipo y le hacen una exigente petición (VIDEO)

El León es uno de los peores equipos de la temporada.

El León es uno de los peores equipos de la temporada de la Liga MX y la afición ya está cansada de los malos resultados mostrados por el conjunto esmeralda, así que esta tarde se dieron cita en las instalaciones del club para hablar con Jesús Martínez, dueño del equipo, y hacerle una exigente petición en cuestión de los fichajes.

El dueño de la institución habló durante quince minutos con una de las barras de animación del León y ellos mismos le dijeron que “preferimos jugar con jóvenes, preferimos jugar con cantera, que seguir permitiendo a los extranjeros que vengan a burlarse de la institución, que los extranjeros vengan a correr a nuestros entrenadores, a demostrar como si no tuviéramos un peso”.

Además, los aficionados recuerdan “lo que pasó con Matosas; nadie está por encima del club. Me gustaría saber qué pasa, por qué en la actualidad los jugadores de dos o tres planteles han tenido más peso en demasiadas situaciones”.

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Estos son los números del Club León en el Clausura 2026

Después de lograr el ascenso a Primera División en 2012 y años más tarde conseguir el segundo bicampeonato en la historia de los torneos cortos después de Pumas, los Panzas Verdes atraviesan un bache terrible en la Liga MX.

Van 11 jornadas en el Clausura 2026 y el León solo tiene diez puntos de 33 posibles en el torneo, así que se encuentra en la decimosexta posición de la tabla general, cosecha de tres victorias, un empate y siete derrotas.

El conjunto del Bajío había iniciado con el pie derecho el torneo, pues vencieron al Cruz Azul en la Jornada 1 por marcador de 2-1; sin embargo, en sus cinco encuentros siguientes tuvieron cuatro derrotas y un empate. Después derrotaron a Santos y Necaxa y los últimos cuatro cotejos han caído en el marcador.

CUERPO TÉCNICO



Javier Gandolfi asumió como Director Técnico de nuestro equipo, lo hace en compañía de Santiago Raymonda y Raúl Armando como Auxiliares, además de Walter Minella, Preparador Físico, y el analista Giuliano Lauri. pic.twitter.com/hH5YLB3Jc4 — Club León (@clubleonfc) March 20, 2026

León ya tiene nuevo entrenador para lo que resta del Clausura 2026

Después de que Nacho Ambriz anunciara su salida del club tras perder con el Tijuana en la Jornada 11 del Clausura 2026, la directiva de los Panzas Verdes inició la búsqueda de su nuevo entrenador para lo que resta de la campaña.

El León decidió que Javier Gandolfi tomará las riendas del equipo y su debut como estratega esmeralda será este sábado 21 de marzo, cuando los del Bajío visiten la cancha del Estadio Alfonso Lastras para enfrentarse al Atlético de San Luis.

Esta será una gran oportunidad para el León de retomar el camino del triunfo en el Clausura 2026 y con ello comenzar a escalar posiciones en la tabla general de la Liga MX.

DCO