Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Pachuca vs Toluca de la Jornada 12 del Clausura 2026

Pachuca y Toluca se enfrentan en el Estadio Hidalgo en duelo de la Jornada 12 de la Liga MX.

El Toluca, bicampeón de la Liga MX, expone su condición de único invicto en el Clausura 2026 este domingo 22 de marzo, cuando visite la cancha del Estadio Hidalgo para medirse ante el Pachuca en la continuación de la Jornada 12.

A pesar de que no son los líderes de la clasificación, los Diablos Rojos llegan a este encuentro como los únicos que no han conocido la derrota en el actual torneo, en el que tienen saldo de siete triunfos y cuatro empates, el mas reciente de ellos el 1-1 de la jornada anterior contra el Atlas.

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Por su parte, los Tuzos también se ubican en la parte alta del Clausura 2026 con 21 unidades, producto de seis victorias, tres igualadas y dos descalabros, estos últimos en condición de visitantes.

¿En qué canal pasan el Pachuca vs Toluca?

El partido entre Pachuca y Toluca se jugará este domingo 22 de marzo, en el Estadio Hidalgo. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de las señales de FOX y FOX One.

Fecha : Domingo 22 de marzo

Hora : 17:00

Estadio : Hidalgo

Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de Pachuca y Toluca

PACHUCA : Carlos Moreno, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Carlos Sánchez, Brian García, Víctor Guzmán, Christian Rivera, Alexei Domínguez, Kenedy, Oussama Idrissi y Salomón Rondón.

TOLUCA: Luis García, Santiago Simón, Luan, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, Franco Romero, Jesús Angulo, Alexis Vega, Helinho y Paulinho.

Toluca llega a Pachuca con la moral en alto

El Toluca se presenta al partido de este domingo con la moral elevada después de que a mitad de semana logró su boleto a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed goleó 4-0 al San Diego FC en el Estadio Nemesio Díez, una semana después de que había caído como visitante por pizarra de 3-2 ante el conjunto de la MLS.

Con la goleada en el cotejo de vuelta, el Toluca se instaló entre los ocho mejores de la Concacaf Champions Cup. Enfrentará al LA Galaxy en busca de su boleto a las semifinales del certamen regional.

¿Cómo quedó el último Pachuca vs Toluca?

Toluca y Pachuca dividieron unidades al empatar 2-2 en su duelo más reciente, el correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025, juego que se llevó a cabo en el Estadio Hidalgo.

El último partido entre Tuzos y Diablos Rojos en la cancha del Hidalgo también fue una igualada a dos tantos, en la Fecha 8 del Apertura 2024.

EVG