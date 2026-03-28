¿Quién anotó el primer gol en el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca se inauguró el 29 de mayo de 1966.

El brasileño Arlindo dos Santos tiene el honor de haber anotado el primer gol en la historia del Estadio Azteca. Fue el 29 de mayo de 1966 durante el empate 2-2 entre América y Torino, clubes que se enfrentaron en el primer juego en la historia del inmueble.

Corría el minuto 10 del encuentro cuando el entonces jugador del equipo azulcrema sacó un potente fogonazo de derecha para clavar el balón en el ángulo, dejando sin oportunidad al guardameta del club italiano.

Arlindo dos Santos hizo estallar de emoción a los aficionados que se dieron cita aquel histórico 29 de mayo de 1966 para presenciar el primer partido en el Estadio Azteca, que desde entonces es la casa del América y un año más tarde se convirtió en el hogar de la Selección Mexicana.

Arlindo, autor del primer gol en el Azteca y leyenda del América

El brasileño Arlindo dos Santos escribió su nombre con letras de oro por haber sido el autor del primer gol en la historia del majestuoso Estadio Azteca.

Aquel año en el que se inauguró el Coloso de Santa Úrsula, el exjugador sudamericano fue parte del plantel del América que conquistó el primer título de liga en la era profesional del futbol mexicano para el club capitalino en la Temporada 1965-1966.

Arlindo dos Santos fue uno de los integrantes de la plantilla del América que puso fin a una racha de 38 años de sequía en el equipo, que no se proclamaba campeón desde la Campaña 1927-1928.

Estadio Azteca, listo para el Mundial 2026

El Estadio Azteca se convertirá en el primero en recibir tres inauguraciones mundialistas el próximo 11 de junio, cuando México y Sudáfrica disputen el juego inaugural del Mundial 2026.

El Coloso de Santa Úrsula recibió su primer partido de apertura el 31 de mayo de 1970, cuando México y la Unión Soviética igualaron 0-0 en el arranque de la novena edición del magno evento de la FIFA.

El 31 de mayo de 1986, el Estadio Azteca fue sede por segunda vez de una inauguración mundialista, cuando Bulgaria venció 1-0 a Italia con gol de Nasko Sirakov a cuatro minutos del final del encuentro.

EVG