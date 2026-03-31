¡OFICIAL! Estas son las fechas, días y horarios de TODOS los partidos de México en el Mundial 2026

Ya se saben las fechas y horarios de los partidos de México en el Mundial 2026.

Con la clasificación de República Checa al Mundial 2026 quedaron definidos las fechas, días y horarios de los partidos de México en la fase de grupos de la competencia que comenzará el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

El Tricolor enfrentará en el partido inaugural del magno evento a Sudáfrica. Una semana después, el jueves 18 de junio, los dirigidos por Javier Aguirre se medirán ante Corea del Sur en el Estadio AKRON de Guadalajara en la segunda jornada del Grupo A.

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México regresará al Estadio Azteca para su tercer y último partido de la primera ronda del Mundial 2026 el miércoles 24 de junio, cuando se vea las caras con República Checa.

TE RECOMENDAMOS:

Calendario de México en el Mundial 2026

México vs Sudáfrica : Jueves 11 de junio, Estadio Azteca (13:00 horas)

México vs Corea del Sur : Jueves 18 de junio, Estadio AKRON (19:00 horas)

República Checa vs México: Miércoles 24 de junio, Estadio Azteca (19:00 horas)

¿Cuántos partidos le quedan a México antes del Mundial 2026?

Sin contar el amistoso de este martes contra Bélgica, a México le restan tres partidos antes de que comience el Mundial 2026, en el que será coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

La Selección Mexicana no tiene programados partidos en el mes de abril, por lo que volverá a las canchas hasta el 22 de mayo, cuando enfrente a Ghana en duelo a celebrarse en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Una semana después, el 29 de mayo, México se verá las caras con su similar de Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Serbia será el último contrincante que tendrán los dirigidos por Javier Aguirre. Dicho encuentro se realizará el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, Estado de México.

EVG