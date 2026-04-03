Aficionado pierde la vida y otros 60 están heridos tras la caída de un muro en el Estadio de Alianza Lima

Una persona perdió la vida tras la caída de un muro en el estadio de Alianza Lima.

Al menos una persona murió y otras 60 resultaron heridas luego de la aglomeración de centenares de aficionados en una tribuna en el estadio de Alianza Lima, informaron las autoridades.

La policía indicó en un comunicado que varios de sus agentes realizaron un rescate de personas atrapadas producto de “la masiva concurrencia de hinchas” de Alianza Lima en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, mientras apoyaban a su equipo que este sábado enfrenta a su máximo rival Universitario por la liga profesional.

Más temprano el ministerio de Salud había reportado el colapso de una pared dentro del estadio. Tanto la policía como el Alianza Lima lo desmintieron en sendos comunicados.

La policía añadió que había intervenido “para garantizar el orden, resguardar la zona y facilitar las labores de rescate”.

El brigadier de los bomberos Marcos Pajuelo dijo que tras el incidente había al momento un fallecido y decenas de heridos que fueron trasladados a varios hospitales capitalinos. “Desconocemos la posible causa”, dijo Pajuelo en declaraciones a la televisora local N.

Actualización. La Policía confirma que en el estadio de Alianza Lima (Matute) no se cayó ninguna pared, lo que sucedió fue que se produjo un aplastamiento de hinchas debido a un trifulca en las tribunas. Entre ellos se mataron 🤦🤦. https://t.co/8IjCV97WxH pic.twitter.com/Uyxp1dJ1hL — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) April 4, 2026

Videos difundidos por televisoras locales mostraron una aglomeración de hinchas en la tribuna sur en medio de la detonación de fuegos artificiales. En otros videos se observaban a personas aparentemente heridas que estaban sentadas en las gradas dentro del estadio.

El Ministerio de Salud indicó en un comunicado oficial que se reportaban al momento 60 heridos.

Este terrible suceso dejó en shock a los aficionados peruanos y del mundo, pues estas imágenes dejan en claro la seguridad que se necesita para los eventos masivos de este tipo, ya que las estructuras viejas de algunos recintos pueden provocar accidentes como el de esta noche.

DCO