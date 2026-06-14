Arabia Saudita vs Uruguay: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo H de la Copa del Mundo 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 continúan con un duelo clave entre Arabia Saudita y Uruguay, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que la escuadra de Centroamérica es favorita para llevarse el primer lugar del Grupo H y la escuadra de Medio Oriente tendrá su séptima participación en el torneo de la FIFA.

El Estadio Miami es el encargado de albergar este encuentro que promete muchas emociones, ya que Arabia Saudita buscará dar la sorpresa ante el equipo de Marcelo Bielsa que cuenta con varios jugadores de la Liga MX como Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Santiago Melé y Rodrigo ‘El Búfalo’ Aguirre..

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

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تبّقى على مباراتنا الأولى في كأس العالم 2026™️. 🏆🇸🇦#قدام_بنفس_الروح | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/S8XAkkIUIU — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 14, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Arabia Saudita vs Uruguay

El partido entre Arabia Saudita y Uruguay se jugará este lunes, 15 de junio del 2026, en el Estadio Miami, ubicado en la ciudad de Miami, Florida. El balón comenzará a rodar en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ViX Premium.

Fecha: lunes 15 de junio del 2026

Hora: 16:00

Estadio: Miami

Transmisión: ViX Premium

Uruguay tuvo problemas en su viaje a Miami para su debut en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa viene de tener dos empates seguidos antes de su debut en la Copa del Mundo 2026, ante Inglaterra y Argelia por marcador de 1-1 y 0-0, respectivamente, mientras que los de Georgios Donis intentarán hacer una mejor participación en el Mundial y buscar su pase a los dieciseisavos de final.

Este partido también representa la oportunidad de los uruguayos para colocarse en lo más alto de su grupo con tres puntos, pero antes de realizar el viaje de Cancún a Miami sufrieron un percance con los papeles de la aeronave que los iba a llevar a Estados Unidos, pero al final se logró resolver para que estuvieran en tiempo y forma en Miami, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La fase de grupos ha estado lleno de sorpresas y emociones, y los partidos que restan son muy llamativos. Con encuentros que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas selecciones.

DCO