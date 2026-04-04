Dónde ver EN VIVO el Chivas vs Pumas de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas y Pumas se miden en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX

Uno de los partidos más esperados de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX es el Chivas vs Pumas, que se enfrentan este domingo 5 de abril en la cancha del Estadio AKRON, que en un par de semanas recibe la Copa del Mundo 2026.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara son el equipo mejor clasificado al arrancar la decimotercera fecha. Al mando del entrenador argentino Gabriel Milito tienen 10 partidos ganados y dos derrotas, para un total de 30 puntos.

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¿Dónde ver el Chivas vs Pumas de la Liga MX?

El Chivas vs Pumas, duelo correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 5 de abril a las 20:07 horas, tiempo del centro de México y lo puedes ver únicamente por la señal de Amazon Prime Video.

Pumas y su mala racha en Guadalajara

Desde el lejano 2018 que el Club Universidad no sale con la victoria en el feudo del Guadalajara, que espera seguir con su buen momento en la Liga MX y sumar tres puntos para no perder la cima de la clasificación general.

En el Apertura 2018 fue la última vez que los felinos salieron con el brazo en alto. Ese duelo significó el primero que ganaron los capitalinos al Rebaño en su casa desde 1982. El Club Deportivo Guadalajara debe preocuparse por Cruz Azul y Toluca, que son los equipos que pudieron vencerlos, y que se mantienen en la lucha por el liderato del certamen.

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