Camarógrafo golpea a Richard Ledezma en la cara y el futbolista lo encara en pleno partido (VIDEO)

Richard Ledezma encaró a un camarógrafo en el juego entre Chivas y Pumas.

Un camarógrafo hizo un leve contacto de manera accidental con Richard Ledezma durante el juego entre Chivas y Pumas en la Jornada 13 de la Liga MX, un momento que se hizo viral en redes sociales por la inesperada reacción del futbolista del Guadalajara, quien encaró al camarógrafo.

Richard Ledezma fue sustituido al minuto 65 del partido desarrollado en el Estadio AKRON por Ricardo Marín. Cuando el seleccionado nacional abandonó la cancha, uno de los camarógrafos se le cruzo con su pesado equipo justo en el momento en el que caminaba por la banda en dirección al banquillo de suplentes.

El jugador de las Chivas se molestó con el camarógrafo por cruzarse en su camino y se regresó para reclamarle. El camarógrafo algo le respondió e inmediatamente después el jugador del Rebaño retomó su camino al banquillo con un integrante del cuerpo técnico de Gabriel Milito.

El presente de Richard Ledezma en Chivas

El Clausura 2026 es el segundo torneo de Richard Ledezma con las Chivas, a donde llegó el verano del 2025 procedente del PSV Eindhoven.

Fue uno de los refuerzos que se sumó al Guadalajara junto con la llegada del entrenador argentino Gabriel Milito, con quien se ganó la titularidad de inmediato en la lateral derecha.

Las buenas actuaciones que Richard Ledezma ha tenido con las Chivas lo llevaron a la Selección Mexicana, y se perfila para ser el titular en la lateral derecha del equipo dirigido por Javier Aguirre en el Mundial 2026.

En el actual Clausura 2026, el jugador de 25 años de edad registra un gol y 858 minutos en la cancha en 12 compromisos. Su anotación fue en el triunfo de 3-2 sobre el Atlético de San Luis en la Jornada 4.

Lo que sigue para Richard Ledezma y Chivas

Se viene la recta final de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX. A falta de cuatro fechas para que concluya, Chivas es líder del campeonato con una cosecha de 31 unidades.

Richard Ledezma y compañía visitan en la Jornada 14 el ‘Volcán’ para medirse a Tigres. Su otro duelo en patio ajeno será en la Fecha 16 contra el Necaxa.

En las Jornadas 15 y 17, las Chivas serán locales en contra de Puebla y Xolos, respectivamente. El Guadalajara no puede dejar escapar puntos si quiere llegar a la Liguilla como líder.

EVG