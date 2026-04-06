Real Madrid vs Bayern Múnich: Dónde ver EN VIVO y GRATIS la ida de cuartos de final de la Champions League

Real Madrid y Bayern Múnich miden fuerzas en el arranque de cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid recibe este martes 7 de abril al Bayern Múnich en el arranque de los cuartos de final de la Champions League. Merengues y Bávaros disputan los primeros 90 minutos de su serie en la capital española, donde los dirigidos por Álvaro Arbeloa intentarán hacer pesar su localía.

El conjunto merengue viene de caer el fin de semana ante el Mallorca en un partido clave en sus aspiraciones por conquistar el título de LaLiga, mientras que el Bayern llega a este encuentro después de lograr un agónico triunfo sobre el Friburgo para extender su ventaja como líder en la Bundesliga.

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¿En qué canal pasan EN VIVO el Real Madrid vs Bayern Múnich?

El partido entre Real Madrid y Bayern Múnich se jugará este martes 7 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de

Fecha : Martes 7 de abril

Hora : 13:00

Estadio : Santiago Bernabéu

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Posibles alineaciones de Real Madrid y Bayern Múnich

REAL MADRID : Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.

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Real y Bayern, viejos conocidos en la Champions League

La rivalidad entre Real Madrid y Bayern Múnich es todo un clásico dentro de la Champions League. No hay otros equipos que se hayan enfrentado más que estos en la Liga de Campeones de Europa.

Españoles y alemanes se han enfrentado 28 veces en la competencia de clubes más importante del viejo continente. La balanza se inclina ligeramente para los Merengues con 13 victorias, a cambo de 11 triunfos de los Bávaros y cuatro empates.

El Real Madrid se impuso por marcador global de 4-3 al Bayern Múnich en las semifinales de la Temporada 2023-2024, en el que fue el antecedente más reciente entre ambos en Champions League.

Harry Kane regresa con el Bayern Múnich

El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, entrenó y se espera que esté disponible para el duelo contra el Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions League.

Kane se perdió la victoria del Bayern sobre Friburgo en la Bundesliga el fin de semana debido a una leve molestia en el tobillo sufrida en un entrenamiento con la selección de Inglaterra la semana pasada.

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, señaló que esperará hasta lo último para decidir si utiliza a Kane.

“Era importante que hoy hiciera mucho entrenamiento. No creo que haya perdido el ritmo. Esperaremos hasta mañana y luego decidiremos”, indicó Kompany. ”Tenemos una gran plantilla y estamos listos para los dos partidos”.

EVG