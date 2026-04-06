¿Qué dijo Mary Carmen Rodríguez sobre Alberto del Río en Instagram, Facebook y TikTok?

Esposa de Alberto del Río lo apoyaba en sus proyectos de televisión

La esposa de Alberto del Río, Mary Carmen Rodríguez, está en las redes sociales, en Instagram tiene más de 19 mil seguidores, mientras que en Facebook tiene casi 3 mil seguidores.

La deportista comparte, normalmente, fotos y videos de sus participaciones en competencias en ciclismo, ya que ella es una atleta destacada y ha ganado varias.

Sin embargo, ella no es una figura pública como su esposo Alberto del Río, pese a los miles de seguidores que tiene en las redes, por lo que tampoco comparte más detalles sobre su vida privada.

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¿Qué publicaba Mary Carmen Rodríguez sobre su esposo Alberto del Río?

Mary Carmen Rodríguez Lucero siempre mostró apoyo incondicional a su esposo Alberto del Río, mientras el luchador estaba de concursante en el reality show de La Granja ViP.

Previo a su eliminación, Mary Carmen escribió un comentario en una publicación de La Granja para expresar que ella confiaba en que su esposo iba a llegar a la final del reality show.

“Te amo, bonito. Te quedas a la final. Aquí luchando siempre por ti”, escribió.

Esposa de Alberto del Río siempre lo apoyó en sus proyectos de televisión ı Foto: Redes sociales

Asimismo, en el programa Alfredo Adame y Alberto del Río eran enemigos y en una de esas discusiones su esposa le envió un mensaje de apoyo en las redes sociales y escribió: “Contigo siempre, no vamos a permitir que nadie te vuelva a hacer daño. Aquí estamos los que te amamos y vamos a luchar por ti”.

Esposa de Alberto del Río siempre lo apoyó en sus proyectos de televisión ı Foto: Redes sociales

Alberto del Río también siempre la presumía en sus redes sociales y se los viajes que hacían juntos por el mundo.

Cuando el luchador estuvo en el reality show hizo lo posible para celebrarle el cumpleaños a su esposa sin que ella estuviera físicamente con él.

Le cantó las mañanitas junto a todos sus compañeros para darle un detalle sin que estuvieran juntos.

Alberto del Río contó cómo fue historia de amor con ella, luego de la muerte de su primera esposa y dijo cómo mary Carmen fue su gran apoyo para superar la pérdida de su primera esposa.