¡HISTÓRICO! David Olvera logra tremendo récord en Cancún tras recorrer 85 kilómetros en aguas abiertas

David Olvera volvió a hacer historia para el deporte mexicano y, después de lograr un Récord Guinness en la vuelta a Manhattan, ahora marcó una nueva marca en su carrera como nadador profesional al cruzar de Cozumel a Cancún.

El mexicano logró terminar su recorrido en 16 horas y 48 minutos para quedarse con el récord mexicano, además de que cruzó 85 kilómetros en mar abierto para completar este hito histórico. En el video se puede ver cómo David Olvera llega a la orilla del mar caminando, en donde su familia, amigos, equipo y paramédicos esperaban a su llegada.

También se podía ver que el atleta mexicano se tambaleaba de lo cansado que estaba, pues no fue una misión nada sencilla al tener que hacer un recorrido que usualmente lo realizan los ferris que cruzan a la gente de puerto a puerto.

¡David Olvera nadó desde Cozumel a Cancún en casi 17 horas! 🏊‍♂️😱



Así fue como recibieron al atleta tras recorrer 85 km de distancia🤩



Su desempeño fue con causa, ya que ayudará a promover el cuidado y vinculación con las actividades acuáticas 🌊🐠 pic.twitter.com/todzUWYvkm — Revista ORA!! (@revistaORA) April 8, 2026

El calvario que pasó David Olvera para conseguir el récord en Cancún

David Olvera dejó una imagen sin precedente en el deporte mexicano al cruzar de Cozumel a Cancún, un recorrido de 80 kilómetros, una prueba de resistencia que no todos los nadadores están dispuestos a realizar.

El mexicano no tuvo apoyo mecánico y estuvo expuesto a fuertes corrientes del Caribe mexicano, aunque la gran formación deportiva que ha tenido a lo largo de su carrera le ayudó a poder concretar este reto que quedará marcado para la historia.

David Olvera braceó durante horas en el agua cristalina de Cancún y Cozumel, un fuerte oleaje en el camino, altas y bajas de temperatura y en momentos poca visibilidad para poder seguir nadando. Este recorrido rebasa algunos parámetros cotidianos de competencia y se ubica en rangos de ultradistancia a nivel internacional.

DCO