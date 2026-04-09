Alfredo Adame se va con todo contra Alberto del Río y lo humilla con un mensaje; “es un peligro en la calle”

El nombre de Alberto del Río se volvió tendencia en redes sociales por su arresto hace unos días en San Luis Potosí, debido a una denuncia por parte de su esposa. Esta reciente polémica dio pie a que Alfredo Adame atacara a la exestrella de la WWE, asegurando que es un peligro y que espera que se quede en la cárcel.

“Que lo metan a la cárcel, es muy mala persona. Es un peligro, este cuate suelto es un peligro. Es un farsante, es un mitómano, mentiroso. Poniéndole una golpiza a la persona. La conozco y es muy bajita, no puedo entender cómo se atreve a ponerle la mano encima a una mujer”, dijo Adame.

Por fin detienen a Alberto “patrón” del rio por violencia familiar siempre tuvo razón Alfredo Adame jajaja HUMILLADO jajaj pic.twitter.com/MQrdiDTw5T — Kevin (@kevinlopezmejia) April 7, 2026

Alberto del Río fue detenido el 6 de abril luego que su esposa, Mary Carmen Rodríguez, presuntamente lo denunció por violencia ante las autoridades. No es la primera vez que el expeleador de MMA es arrestado por este problema.

“Este cuate, yo creo que la mujer si sostiene su dicho, terminará en la cárcel unos 6 a 8 años, ya trae el antecedente, ya estuvo en la corte. Es muy delicado el asunto, se lo merece, es un cretino. Cree que porque está grandote ya con eso, pues no, para mí no es otra cosa que un cobarde”, añadió.

Alberto del Río y Alfredo Adame convivieron en el reality show de TV Azteca llamada La Granja VIP, en donde tuvieron un pequeño altercado, una discusión que quedó en un intercambio de palabras, pero que ahora se intensificó.

“Ya en el posicionamiento (de La Granja VIP) se la tiré más leve, pensando en sus hijos y su esposa, pero es un barbaján, es un tipo sociópata y un psicópata, cretino, arrogante, soberbio que no vale un cacahuate, caído en desgracia y todo lo que se sabe de él es pura violencia contra las mujeres”, dijo Adame en el programa “Hoy” de Televisa.

Alfredo Adame, quien al igual que Alberto del Río peleó en Ring Royale, indicó que está en contra de la violencia a las mujeres. “Estoy en contra de cualquier tipo de violencia ya sea verbal, física, psicológica, de cualquiera. Estoy en contra de la violencia contra las mujeres”,

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