¡ESCALOFRIANTE VIDEO! Futbolista queda inconsciente en pleno partido tras la caída de su rival encima de él

El partido entre el Shakhtar Donetsk y el AZ Alkmaar tuvo que detenerse un momento por el terrible suceso que se dio entre dos futbolistas, en el que uno de ellos quedó inconsciente en el césped y las asistencias médicas entraron de inmediato para atender al jugador del cuadro ucraniano.

Se disputaba el minuto 3 del compromiso cuando Isaque y Mees de Wit disputaron un balón en el medio campo; ambos futbolistas se barrieron para poder llegar a la esférica, pero De Wit terminó cayendo encima de Isaque, lo que generó que el mediocampista brasileño quedara sin respuesta tirado en el césped.

El futbolista del Shakhtar Donetsk tenía uno de sus brazos estirados y la cara volteada a su lado derecho; aunque seguía parpadeando, el rostro del jugador era escalofriante al no responder cuando los médicos llegaron a auxiliarlo. Además, sus compañeros y rivales hicieron un círculo para que la transmisión no captara lo que pasaba con Isaque.

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Isaque del Shaktar termina noqueado en el terreno de juego tras una fuerte caída cuando disputaba el balón#AquiPasa pic.twitter.com/P6NTnmC5fN — Claro Sports (@ClaroSports) April 9, 2026

El futbolista del Shakhtar Donetsk siguió en el partido a pesar de lo ocurrido

Isaque vivió un terrible momento durante el partido de ida de los cuartos de final de la Conference League al quedar inconsciente en el campo de juego tras recibir un fuerte golpe en la cabeza; sin embargo, el jugador brasileño, después de ser atendido, volvió al partido.

Fue hasta el minuto 24 de tiempo corrido cuando el técnico del Shakhtar Donetsk decidió sacar del campo a Isaque y el club ucraniano tendrá que realizarle algunas pruebas al brasileño para descartar algún tema de conmoción.

De momento, el club no ha publicado algún comunicado hablando sobre el tema del futbolista brasileño; solo queda esperar los resultados de los exámenes médicos que le realicen para conocer la magnitud de esta acción que sufrió al inicio del compromiso.

El Shakhtar derrota 3-0 al AZ Alkmaar de local

El Shakhtar Donetsk sigue en la pelea por conseguir el título de la Conference League y con ello ganarse un lugar en la siguiente temporada de la Europa League; de momento se encuentran disputando los cuartos de final y prácticamente pusieron un pie y medio en la siguiente ronda.

El equipo ucraniano derrotó 3-0 al AZ Alkmaar en la cancha del Stadion Miejski en Cracovia, Polonia, esto por el conflicto armado que hay entre Ucrania y Rusia.

Con este resultado positivo para el Shakhtar, podrían ir asegurando su lugar en la siguiente ronda, aunque aún deben viajar a Países Bajos para enfrentarse de nuevo al AZ Alkmaar en el partido de vuelta de la Conference League.

DCO