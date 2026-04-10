Javier Aguirre se queda sin otro jugador a meses del Mundial 2026; se confirma lo peor

Quedan pocas semanas para que inicie la Copa del Mundo 2026 y la Selección Mexicana al mando de Javier Aguirre recibió un duro golpe al confirmarse que el defensa lateral Julián Araujo se perderá el máximo torneo de la FIFA.

El zaguero ya había presentando molestias, pero ahora el entrenador del Celtic FC, Martin O’Neill, reveló que Julián Araujo se perderá toda la temporada, lo que quiere decir que también estará ausente del Mundial 2026.

“Julián se volvió a lesionar, eso es un duro golpe, no creo que lo volvamos a ver esta temporada.” dijo O’Neill en conferencia de prensa cuando se le preguntó sobre el estado de salud del futbolista de la Selección Mexicana.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Cruz Azul quería volver al Estadio Azteca esta temporada pero le negaron el regreso al Coloso de Santa Úrsula

Julián Araujo se lesionó en la semana previa a la Fecha FIFA de marzo en donde el Tricolor de Javier Aguirre se enfrentó a Portugal y Bélgica, por lo que no fue tomado en cuenta en la nómina para los amistosos.

El medio The Herald de Escocia, reveló que el jugador del Celtic tiene una distensión en el cuádriceps, por lo que su proceso de recuperación llevaría de siete a ocho semanas. Este tiempo coincidía con el arranque de la Copa del Mundo y ahora se confirma con las palabras de O’Neill.

Julián Araujo y su carrera en la Selección Mexicana

Julián Araujo ha tenido participación en 16 partidos con la Selección Mexicana, con la que debutó el 8 de diciembre del 2021 en un amistoso contra Chile que se saldó con empate a dos anotaciones.

Hasta el momento, el lateral de 24 años de edad acumula 957 minutos con el Tricolor, con el que todavía no registra goles ni asistencias.

Sin embargo, Julián Araujo estuvo en el plantel de la Selección Mexicana en los dos títulos más recientes del equipo nacional en la Copa Oro, los correspondientes a las ediciones del 2023 y del 2025, esta última ya bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

aar