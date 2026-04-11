América vs Cruz Azul: Estas son las alineaciones OFICIALES para el Clásico Joven de la Liga MX

El partido más llamativo de la Jornada 14 del Clausura 2026 se juega este sábado en la cancha del Estadio Azteca, recinto que recibirá su segundo encuentro después de su reapertura el pasado 28 de marzo. Para el cotejo, tanto André Jardine como Nicolás Larcamón mandan a sus mejores hombres en busca de los tres puntos.

El conjunto azulcrema tiene que ganar obligatoriamente este encuentro, pues una derrota podría aumentar la desesperación de la afición por los resultados, ya que han perdido dos clásicos en la campaña, ante Chivas y Pumas, así que solo les queda ganarle a la Máquina si no quieren perder sus tres grandes partidos de la temporada.

Cabe recalcar que los dos equipos llegan con una carga considerable de partidos, pues ambos clubes están disputando la Concacaf Champions Cup y a mitad de semana tuvieron actividad en Estados Unidos para los encuentros de ida.

¡Cuánto te extrañábamos, histórico! 💙💛



Estadio Banorte, nuestro hogar hoy y siempre. 🏟️ pic.twitter.com/6y82F7AfEl — Club América (@ClubAmerica) April 11, 2026

Alineaciones oficiales para el América vs Cruz Azul del Clausura 2026

América sigue sin contar con su delantero titular Henry Martín, así que André Jardine tuvo que decidir entre el ‘Pato’ Salas o ‘La Pantera’ Zúñiga para ser el referente al ataque del conjunto azulcrema y el canterano de las Águilas fue el elegido en esta ocasión.

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Alejandro Zendejas, Vinícius Lima, Brian Rodríguez y Pato Salas.

CRUZ AZUL: Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi y Nicolás Ibáñez.

Cabe recalcar que ambos clubes llegan a este encuentro sin poder conseguir una victoria en sus últimos cinco encuentros; el Cruz Azul viene de caer 3-0 con el LAFC y el América de igualar a cero con el Nashville.

VAMOS JUNTOS POR LOS TRES PUNTOS. 💙🚂



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América y Cruz Azul vuelven al Estadio Azteca después de dos años

El América y el Cruz Azul jugarán el Clásico Joven en la renovada cancha del Estadio Azteca, recinto que estuvo en remodelación durante dos años para estar listo de cara al Mundial del 2026.

Aunque el último encuentro que se jugó en el Coloso de Santa Úrsula fue un América vs. Cruz Azul, aunque en aquella ocasión fue la final del Clausura 2024, la cual terminó ganando el equipo de André Jardine con un penal de Henry Martín para lograr su bicampeonato.

Tal vez sea casualidad, pero todo se acomodó para que el América y Cruz Azul estrenen la cancha del Estadio Banorte en la Liga MX.

DCO