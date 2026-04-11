Así fueron los goles de Jorge Ruvalcaba y Germán Berterame en el Inter Miami vs NY Red Bulls (VIDEO)

Este fin de semana en la MLS tuvimos choque de mexicanos en el partido entre el Inter Miami y el NY Red Bulls, ya que Germán Berterame se vio las caras con su compatriota Jorge Ruvalcaba y los dos marcaron un tanto para el empate 2-2 en la cancha del NU Stadium.

El encuentro fue entre equipos de media tabla de la liga de Estados Unidos, ya que el Inter Miami es décimo y el NY Red Bulls se encuentra en la decimoquinta posición de la tabla general, pero para los mexicanos fue un partidazo al ver a dos jugadores de nuestro país festejar su primer tanto de la temporada.

Aunque Ruvalcaba anotó dos tantos en la pretemporada de la MLS, esta fue su primera anotación en la temporada regular de la liga estadounidense, al igual que Germán Berterame, quien por fin pudo sacar el grito del gol con la camiseta de ‘Las Garzas’.

Major League Soccer 🇺🇸

Jornada 7

Gol de New York RB

Jorge Ruvalcaba ⚽🇲🇽 '15@NewYorkRedBulls#MLS



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Jorge Ruvalcaba inauguró el marcador en el nuevo NU Stadium

Jorge Ruvalcaba decidió dejar a los Pumas para afrontar un nuevo reto en su carrera con el NY Red Bulls y el mexicano acaba de estrenarse en la temporada de la Major League Soccer y qué mejor que sea ante el equipo de su paisano y de Lionel Messi.

El extremo mexicano fue el encargado de inaugurar el tablero a los 15 minutos de tiempo corrido. Ruvalcaba acompañó la jugada desde su propio campo y, al llegar al área rival, Julian Hall cedió la pelota para el dorsal ‘11′ del equipo neoyorquino para que definiera solo frente al marco del equipo de Miami.

Los NY Red Bulls pusieron en aprietos al Inter Miami en su propia cancha, pero al final el encuentro terminó en empate, para que cada institución se llevara un punto a su favor en la clasificación.

Major League Soccer 🇺🇸

Jornada 7

Gol de Inter Miami

2-1

Germán Berterame ⚽🇲🇽 '55@InterMiamiCF#MLS



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Germán Berterame anota su primer gol en la cancha del NU Stadium

El Inter Miami ya pudo estrenar su nuevo estadio, el NU Stadium, recinto en el que aún no pueden conseguir su primera victoria, pero Germán Berterame ya pudo marcar en la nueva casa de ‘Las Garzas’.

El delantero mexicano se encontraba muy atento a la jugada en el minuto 54 de juego. Lionel Messi iba ingresando al área con el balón controlado, pero un defensa del NY Red Bulls consiguió puntear la esférica, que le cayó a Berterame dentro del área y de primera intención la colocó al poste más lejano de Ethan Horvath.

Germán Berterame atravesaba por una sequía goleadora, ya que el mexicano llevaba diez encuentros sin encontrar las redes rivales, pero esta anotación ante el NY Red Bulls le cae bien al ariete azteca de cara al Mundial 2026.

DCO