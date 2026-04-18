¡No le queda mucho! El Turco Mohamed adelanta su retiro y revela que lo hará dejar al Toluca

El director técnico argentino Antonio Mohamed reveló que le queda poco tiempo dirigiendo y hasta adelantó el momento en el que se retirará de los banquillos, alertando a los Diablos Rojos del Toluca, que gozan un gran presente de la mano del Turco.

Mohamed, quien suma ya 20 años como entrenador, dijo que ya está pensando en dar un paso al costado de la dirección técnica para poder concentrarse y disfrutar de su familia, en especial de su nieto.

“Ahora voy hasta donde mi hijo quiera. Cuando mi hijo ya se largue solo, dejo de dirigir y ya me dedico a mi nieto que está pronto a nacer dentro de tres semanas. Estoy muy ilusionado con eso, para mí es un volver a la vida”, confesó El Turco Mohamed en charla con Claro Sports.

Mohamed señala que su tiempo depende de su hijo Shayr, quien actualmente lo acompaña en el cuerpo técnico de los Diablos Rojos del Toluca, que son los actuales bicampones de la Liga MX y siguen con vida en el certamen este torneo, además de pelear por el título de la Concacaf Champions League.

“Yo me veo hasta donde mi hijo me tire el carrete y después le dejaré a los más jóvenes el lugar. Ya tengo 56 recién cumplidos y veremos cuántos años más, no muchos más y después disfrutar, disfrutar desde otro lugar”, agregó el exentrenador de los Pumas de la UNAM.

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