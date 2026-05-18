Así se dio a conocer la llegada de Matías Almeyda al Monterrey en la Liga MX

De acuerdo con información de diversos medios nacionales, el entrenador argentino Matías Almeyda ya tiene listo todo para ser el nuevo estratega de Rayados del Monterrey en la Liga MX, con lo que El Pelado vivirá su segunda experiencia en el balompié tricolor.

Fue mediante la información de periodistas del país que se pudo conocer que Almeyda regresa a la Liga MX luego de su turbulento paso por el Sevilla de España, en donde no tuvo los mejores resultados y terminó saliendo tras 32 juegos dirigidos.

En su paso por LaLiga el entrenador argentino sumó 10 victorias, siete empates y 15 derrotas. Números que llevaron a la dirección deportiva del Sevilla a terminar de manera anticipada el contrato que se tenía.

Se espera que Matías Almeyda esté llegando a Monterrey en los próximos días. Su equipo de trabajo que estuvo con él en el cuadro sevillano lo acompañará en Rayados; sus dos auxiliares técnicos, un analista, un preparados físico y un kinesiólogo.

¿De cuánto es el contrato de Matías Almeyda con Monterrey?

Se dice que el contrato de Matías Almeyda con Rayados es de dos años. El Pelado, ex estratega de River Plate, Chivas y AEK, llega con la misión de hacer de La Pandilla un equipo competitivo y que pueda pelear por títulos en la Liga MX y a nivel internacional.

Se espera que el 1 de junio el director técnico sudamericano dirija su primer entrenamiento con los jugadores de Rayados. Este semestre el conjunto regio quedó eliminado del Torneo Clausura 2026 en la fase regular y en Concachampions en octavos de final ante Cruz Azul.

¿Cómo le fue a Matías Almeyda en la Liga MX?

El paso de Matías Almeyda en la Liga MX es recordado por brillar con las Chivas Rayadas del Guadalajara, en donde ganó un total de cinco campeonatos oficiales, incluido el último de liga.

Como pastor del Rebaño el argentino conquistó el título del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX. Además levantó dos veces la Copa MX, una Supercopa MX y la Concacaf Champions Cup.

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