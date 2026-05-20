Ella es Elisa Ceñal, la mexicana que hizo historia con el Aston Villa al ser campeona de la Europa League

En México comenzó a sonar el nombre de Elisa Ceñal después de que el Aston Villa levantó el título de la Europa League tras vencer al Friburgo en la final del torneo internacional. La nutrióloga forma parte del conjunto de ‘Los Villanos’ desde el 2024 y este año llegó su primer trofeo de la UEFA para ella.

Elisa Ceñal nació en México y estudió nutriología; sin embargo, sus inicios en el mundo laboral fueron como periodista en la revista GQ, pero su sueño y su pasión por la nutrición la orillaron a estudiar esa profesión, la cual la llevó hasta Inglaterra para trabajar en un equipo que jugará la Champions League la siguiente temporada.

Su carrera como nutrióloga en el deporte inició en la Liga MX cuando formó parte del equipo de trabajo del Pachuca, club en el que estuvo 4 años atendiendo a los jugadores y jugadoras de los Tuzos para ayudarles con su alimentación y nutrición para tener un mejor rendimiento físico.

¡ORGULLO MEXICANO EN LA GLORIA EUROPEA! 🇲🇽🏆



¡Se rompió la sequía de 44 años! El Aston Villa es el nuevo campeón de la Europa League y hay una mexicana en el corazón de este éxito histórico: Elisa Ceñal 🙌🤩 pic.twitter.com/gnvlPo4AyO — AS México (@ASMexico) May 20, 2026

Elisa Ceñal y sus logros deportivos como nutrióloga

Elisa Ceñal inició su camino como nutrióloga deportiva en el Pachuca y fue pieza fundamental del equipo durante el Apertura 2022, cuando los Tuzos salieron campeones de la Liga MX tras derrotar al Toluca en la gran final. El trabajo de Ceñal fue fundamental para mantener a los jugadores en buena forma física.

Por otro lado, Elisa Ceñal es reconocida por la Selección Mexicana ya que en su momento fue colaboradora del Tricolor. Con toda su experiencia en el futbol mexicano tomó la decisión de seguir su preparación académica en España y estudió una maestría en Ciencias de la Nutrición Deportiva en la Universidad de Cádiz.

Sus estudios en Europa más sus conocimientos que adquirió en México la llevaron a la Premier League en 2024 y convertirse en la primera mujer en ser la nutricionista oficial del Aston Villa, dando los resultados óptimos que necesitaba el club, ya que salieron campeones de la Europa League y aseguraron puestos europeos en el torneo local.

DCO