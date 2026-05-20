Lamine Yamal tiene un nuevo amor; ella es Inés García, la nueva conquista del jugador del Barcelona

Inés García fue la acompañante de Lamine Yamal en la cena del Barcelona.

Lamine Yamal asistió a la cena de celebración del Barcelona tras ser campeones de LaLiga de España, pero el futbolista de 18 años apareció de la mano de Inés García en el Casanovas Beach Club de Castelldefels. La influencer sevillana fue la acompañante del jugador español y encendieron las redes sociales al ser la nueva pareja del club, aunque todavía no lo han confirmado ellos mismos.

Lamine Yamal y su pareja llegaron en una camioneta negra al evento; primero bajó el futbolista español y detrás de él apareció Inés García, generando emoción y gritos por parte de la afición que se hizo presente. Tanto el jugador como la influencer se notaron tranquilos, se tomaron de las manos e ingresaron al recinto para formar parte de las celebraciones del conjunto blaugrana.

Lamine Yamal llega con Inés García a la fiesta del Barça. @JugoneslaSexta pic.twitter.com/amZnZIrawx — Josep Soldado Gómez (@JosepSoldado) May 20, 2026

Conoce más a Inés García, la nueva pareja de Lamine Yamal

Inés García es una creadora de contenido de 21 años; poco a poco se ha convertido en un nombre conocido en el internet por su constante actividad en redes sociales. Tiene más de 900 mil seguidores en Instagram y 170 mil en TikTok. El contenido que sube a sus redes sociales es sobre moda, GRWM, consejos de estilo, looks originales y consejos de estilo.

Su vínculo con Lamine Yamal inició hace unas semanas cuando la pareja fue vista de vacaciones en Grecia y en redes sociales comenzaron a circular varias imágenes y videos del tiempo que pasaron juntos. Tras asistir con el futbolista a la cena de celebración del Barcelona, se confirmó que la influencer y el jugador español podrían haber comenzado una relación formal.

Inés García es originaria de Sevilla, España, y mantiene un perfil discreto en todo momento, aunque al estar en una relación con un jugador como Lamine Yamal, ambos serán muy mediáticos. La influencer también comparte en sus redes sociales momentos de su día a día, viajes, looks y ahora parece que podría compartir sus momentos con el jugador del Barcelona.

Sorry to say, guys, but lamine yamal has now become the micheal Jackson of football pic.twitter.com/jCAFhRbHF8 — Mikkychase (@mikkyXoo1) May 20, 2026

Lamine Yamal presumió su relación con Inés García mientras se recupera de su lesión

Lamine Yamal presumió su relación con Inés García en la celebración del Barcelona, mientras el futbolista español se sigue recuperando de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda para estar listo de cara al Mundial 2026.

Se especula que Lamine Yamal podría perderse los primeros partidos de España en la Copa del Mundo e iniciaría su participación en el Mundial de la FIFA hasta la tercera fecha del torneo, un encuentro antes de iniciar la fase final del certamen internacional.

El debut de la selección de España en el Mundial 2026 será el 15 de junio en la cancha del Mercedes-Benz Stadium ante su similar de Cabo Verde.

DCO