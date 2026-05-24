El VIDEO de Erik Lira llegando a la concentración de Cruz Azul para la final de la Liga MX ante Pumas

Erik Lira no pudo jugar la Liguilla de la Liga MX con el Cruz Azul porque fue llamado por la Selección Mexicana no pudo jugar la Liguilla de la Liga MX con el Cruz Azul porque fue llamado por la Selección Mexicana para realizar la concentración desde principios de mayo, así que tuvo que ver todos los encuentros de la Máquina desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Afortunadamente para el mediocampista mexicano, Javier Aguirre le dio el permiso a él y a Guillermo Martínez de ausentarse este domingo de la concentración de la Selección Mexicana para poder estar presente en la final de la Liga MX con el Cruz Azul.

Cabe recalcar que tanto Erik Lira como Guillermo Martínez están con su club solo para apoyar a sus compañeros en el encuentro de vuelta de la gran final del Clausura 2026, por lo que disfrutarán del cotejo desde el palco.

🚂 Erik Lira ya concentra con Cruz Azul.



Cómo lo mencionó Javier Aguirre, tanto él y Memote estarían con sus equipos para la gran final. @VamosCAzul pic.twitter.com/OFrLVt0dbz — Gerardo González (@gerardoo_gh) May 24, 2026

Erik Lira sigue peleando su lugar en el Mundial 2026

Javier Aguirre ha reiterado en varias ocasiones que la lista para el Mundial 2026 sigue abierta hasta que se dé el anuncio oficial; es por eso que todos los futbolistas mexicanos no bajan los brazos en busca de un lugar en la lista final.

A pesar de que Erik Lira ha sido un nombre constante en las convocatorias de la Selección Mexicana, el mediocampista del Cruz Azul sigue trabajando en el CAR de cara a ganarse un puesto en la lista final para la Copa del Mundo de la FIFA.

El jugador del Cruz Azul ha demostrado tener las cualidades necesarias para poder manejar los hilos del medio campo de la Selección Mexicana y acompañar a jugadores como Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo o Gilberto Mora, así que podría ya tener su lugar amarrado.

NO, NO ES BROMA😅



‘Memote’ Martínez y Erik Lira recibirán permiso de la Selección Mexicana para ir a Ciudad Universitaria y apoyar a Pumas y Cruz Azul en la final del Clausura 2026. 🇲🇽🔥

Sí, ambos jugadores vivirán el partido desde la tribuna… aunque seguramente sus equipos… pic.twitter.com/0gmudnKnbY — Claro Sports (@ClaroSports) May 22, 2026

Cruz Azul y Pumas definen al nuevo campeón de la Liga MX

Este domingo termina el Clausura 2026 y tendremos nuevo campeón del futbol mexicano después de que Toluca haya quedado eliminado en los cuartos de final de la competencia.

Cruz Azul visita la cancha del Estadio Olímpico Universitario para verse las caras con los Pumas en el partido de vuelta de la gran final de la Liga MX, un encuentro que promete emociones porque el marcador global se encuentra 0-0.

Después de 15 años, Ciudad Universitaria volverá a vivir una final para definir al campeón y el equipo de Efraín Juárez quiere romper esa sequía para darle a su afición la octava estrella.

DCO