Liga MX

Pumas vs Cruz Azul: Estas son todas las duras lesiones que se han sufrido en la final de la Liga MX

La final de vuelta de la Liga MX ya presentó varias lesiones en los 90 minutos que han condicionado tanto a Pumas como a Cruz Azul

La final de la Liga MX ha tenido múltiples lesiones.
La final de la Liga MX ha tenido múltiples lesiones. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

La final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX entre los Pumas y el Cruz Azul ya presentó varias lesiones durante los 90 minutos que han condicionado a los dos equipos en el partido, ya que salieron de cambio jugadores clave tanto para los universitarios como para los cementeros.

La primera lesión del cotejo se dio al minuto 36 de juego cunado José Paradela salió de cambio tras un choque con Adalberto Carrasquilla, el mediocampista argentino siguió por unos minutos más, pero al final Joel Huiqui decidió sacarlo y en su lugar entro Gabriel Fernández.

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