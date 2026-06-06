Místico lidera la victoria del Sky Team en el Viernes Espectacular del CMLL

En una Arena México encendida por la pasión de los aficionados, que hizo agotar los boletos, el Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) vibró de principio a fin, teniendo a Místico como protagonista al liderar la victoria del Sky Team, conformado también por Neón y Máscara Dorada.

La lucha estelar arrancó con las rudezas de Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja imponiendo condiciones en la primera caída, ante Místico, Máscara Dorada y Neón.

¡Victoria de Místico en su reaparición! El Rey de Plata y Oro “hundió” las aspiraciones de El Galeón Fantasma y junto a Máscara Dorada y Neón construyeron el triunfo del Sky Team ante la tercia conformada por Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja.#ViernesEspectacularCMLL

📺 pic.twitter.com/LcDD1BTjcU — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 6, 2026

Sin embargo, la reacción técnica llegó en la segunda caída de inmediato, con espectaculares vuelos y combinaciones, equilibraron las acciones. Para el episodio definitivo, ambos equipos se entregaron en una guerra sin concesiones.

Así fue como Místico llevó al triunfo al Sky Team

Cuando parecía que los rudos podían inclinar la balanza, Místico sacó la experiencia y aplicó la icónica “mística” sobre Difunto para sellar la victoria.

El encuentro semifinal presentó uno de los enfrentamientos más esperados, donde la lucha aérea fue la pauta para que Soberano Jr. venciera a Komander, ante una afición que reconoció la calidad mostrada por ambas figuras.

Villano III Jr. e Hijo de Villano III demostraron una gran alianza con Bárbaro Cavernario, para vencer a The Beast Mortos, Black Tiger y Sammy Guevara. Tras la victoria, los integrantes de la Dinastía Imperial no perdieron tiempo y lanzaron un reto por el Campeonato Mundial de Parejas de ROH.

Soberano Jr. se sobrepuso ante el ataque aéreo de Komander en un mano a mano donde El Lujo de la Lucha Libre le dio la victoria al CMLL ante AEW.#ViernesEspectacularCMLL

📺 En vivo para nivel Campeón Mundial y Leyenda: https://t.co/ZWUMHBW5pO pic.twitter.com/G7v7DmQ41Q — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 6, 2026

Otros ganadores del Viernes Espectacular del CMLL

La tercera lucha vio el triunfo de Lady Frost, Dark Silueta y Keyra sobre Lluvia, Garra Negra y Kira. Antes, Brillante Jr., Diamond y Oro Jr. derrotaron a Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.; tras una batalla equilibrada donde los técnicos encontraron la fórmula para superar a Los Forajidos.

La función abrió con una frenética lucha en relevos, con la presencia de Rey Cometa y Espíritu Negro, quienes derrotaron a Infarto y Cerebro Negro Jr., colocando el listón muy alto desde el primer combate de una velada que volvió a confirmar donde se vive La Mejor Lucha Libre del Mundo.

EVG