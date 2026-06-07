Florentino Pérez confirma el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid (VIDEO)

José Mourinho volverá a dirigir al Real Madrid 13 años después de su salida del club.

Florentino Pérez confirmó el regreso del portugués José Mourinho a la dirección técnica del Real Madrid justo después de ganar las elecciones que garantizan que seguirá como presidente de la entidad merengue hasta 2030.

“Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho. Aplausos”, dijo Pérez Rodríguez, quien fue secundado por ovaciones de parte de los socios del club tras anunciar el regreso de The Special One.

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Florentino Pérez, tras ganar las elecciones, pide un aplauso para el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho. pic.twitter.com/zoSzUwmcnC — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 7, 2026

José Mourinho regresa al Real Madrid

El lusitano José Mourinho tendrá una segunda etapa en el banquillo del Real Madrid, pues ya estuvo al frente de la escuadra de la capital española del 2010 al 2013.

The Special One llega en este segundo periodo a la entidad merengue procedente del Benfica, equipo al que dirigió en 45 encuentros en toda clase de torneos en la Temporada 2025-2026.

Precisamente al frente de las Águilas, José Mourinho enfrentó tres veces al Real Madrid en la Champions League, con saldo de un triunfo y dos derrotas, estas últimas en la ronda de playoffs, fase a la que el club portugués accedió justamente con aquella victoria sobre los de España.

En su primera etapa como timonel del Real Madrid, el director técnico nacido en Setúbal ganó tres títulos, LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, pero le fue esquiva la Liga de Campeones de Europa.

Florentino Pérez alarga su mandato en el Real Madrid

Con el 65.95 por ciento de los votos preliminares a su favor, Florentino Pérez superó a Enrique Riquelme para seguir en la presidencia del Real Madrid por los próximos cuatro años. Su rival tuvo el 34.05 por ciento de los sufragios, de acuerdo con reportes desde España.

De esta manera, Pérez Rodríguez llegará a 21 años consecutivos como mandamás del club de futbol más ganador de la historia, pues desde el 2009 vive su segundo mandato con los merengues, que culminaron la Temporada 2025-2026 sin un sólo trofeo, llegando con ello a una racha de año y medio sin obtener títulos.

Florentino Pérez, quien ya había tenido una primera etapa como presidente del Real Madrid de 2000 a 2006, había asegurado que en caso de permanecer en el cargo traería de regreso al entrenador portugués José Mourinho, lo cual confirmó después de las elecciones.

También había señalado que ficharía al lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries y al defensa francés Ibrahima Konaté, quienes juegan en Inter de Milán y Liverpool, de manera respectiva.

EVG