¿Se queda en Europa? Raúl Jiménez y la oferta que lo detiene de regresar al América

Raúl Jiménez se quedó sin equipo a días del inicio de la Copa del Mundo 2026 luego que el Fulham informó que no le ofreció un nuevo contrato, pero parece que el delantero mexicano se quedará en Europa, a pesar que el América estaría tentado a traerlo de regreso a la Liga MX.

De acuerdo con el reportero e insider italiano, Fabrizio Romano, “Raúl Jiménez está muy cerca de regresar a los Wolves. El Wolverhampton Wanderers está listo para otra gran incorporación”, dice el comunicador en sus redes sociales.

Además, según otros reportes, la directiva de los Wolves incluso estaría pensando en volar a México para convencer al ariete azteca de vestir de nuevo la camisa del equipo errante y ser uno de los jugadores clave en la aventura en la Segunda División Inglesa.

Los retos que afrontaría Raúl Jiménez en los Wolves

Con 35 años el delantero mexicano afrontaría un gran reto en los Wolves, pues jugaría en la Championship , que aunque es la categoría de plata de la Premier League, es un campeonato muy duro. Las clave para que Raúl Jiménez acepte es su paso en el equipo de Los Lobos.

Luego de empezar su carrera europea en el Atlético de Madrid y en el Benfica, Raúl Jiménez fue traspasado al Wolverhampton Wanderers en 2018, sin saber que empezaría una relación muy especial con el equipo y con los aficionados.

Raúl dejó una huella con los Wolves, al punto que se le puso el apodo de “El Lobo Mexicano”, aludiendo a uno de los sobrenombres del club inglés. Con la casaca del Wolverhampton anotó 30 goles y llevó al equipo a competencias europeas.

Jiménez jugó en los Wolves de 2018 a 2023, aunque lo hizo a un alto nivel desde su llegada hasta 2020, cuando sufrió una terrible fractura de cráneo en un accidente con el brasileño David Luiz.

Los Wolverhampton Wanderers podrían ser el último equipo de Jiménez en Europa, pues desde hace unos años se dice que el delantero regresará eventualmente al América, equipo en donde se formó profesionalmente y que incluso se dice tratarían de ficharlo después del Mundial 2026.

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