¿Juega Neymar? Las posibles alineaciones de Brasil y Marruecos para la Copa del Mundo 2026

La selección de Brasil y de Marruecos inician su camino en la Copa del Mundo 2026 enfrentándose en la fase de grupos, duelo que puede tener mucha injerencia en las posibilidades de ambas escuadras de avanzar de ronda, por lo que seguramente saldrán con su mejor 11 inicial.

La duda en Brasil es si el delantero Neymar verá minutos de inicio, algo que se ve complicado, ya que viene recuperándose una lesión y en los últimos juegos de la cinco veces campeona del orbe ha estado en el banco de suplentes. Sumado a que hay jugadores en mejor nivel.

Marruecos, que viene de un emocionante cuarto lugar en Qatar 2022, apostará por un plantel competitivo, justo como con el que maravilló al planeta en la edición pasada del torneo. Entre las figuras de los Leones del Atlas se encuentran Achraf Hakimi y Brahim Díaz.

FALTA POUCO!!! 🇧🇷🇧🇷



A #Amarelinha já está pronta para estrear! E, nos patches, também carregamos história. O patch dourado é exclusivo para seleções que já foram campeãs do mundo. 🌟🌟🌟🌟🌟 pic.twitter.com/zMrrKVseYL — brasil (@CBF_Futebol) June 13, 2026

Posible 11 de Brasil y Marruecos para la Copa del Mundo 2026

Brasil: Alisson; Sandro, Marquinhos, Gabriel, Danilo; Bruno, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius y Cunha.

Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari y Rahimi.

Hoje é dia de estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026. Hoje é o começo da nossa jornada rumo ao #hexa!



RODADA #1



⏰ 18H (EUA) • 19H (BRA)

🏟️ MetLife Stadium

📍 Nova Jérsei

📺 TV Globo, GE TV, Sportv, Cazé TV, SBT e NSports #BateNoPeito pic.twitter.com/pw46vxUAFo — brasil (@CBF_Futebol) June 13, 2026

Brasil y Marruecos tienen historia en Mundiales

En 2026 no será el primer encuentro entre Brasil y Marruecos en una Copa del Mundo. Las selecciones se enfrentaron en Francia 1998, cotejo en donde la ‘Penta’ se alzó con el triunfo 3-0.

Los Leones del Atlas no tienen victorias en su debut en un Mundial y tampoco triunfos ante combinados sudamericanos. De hecho el cotejo en Nantes ante Brasil es su único antecedente de este tipo.

Amanhã começa a jornada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.



Que bata forte no peito a paixão de milhões.



⏰ 19h (de Brasília)#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/R81ouvLKm8 — brasil (@CBF_Futebol) June 12, 2026

Muchas cosas han cambiado desde ese partido hace 28 años. Brasil ganó en el medio su quinto título de Copa del Mundo en Corea-Japón 2002, pero también acarrea 24 años de sequía y cambios generacionales en su plantilla. Muchos creen que la Canarinha ya no tiene estrellas.

Y por su parte, en Marruecos el futbol se convirtió en materia de Estado, generando academias y una red de reclutamiento para captar talento. Desde el juego ante Brasil en 1998 el combinado africano metió semifinales del Mundial en 2022, semifinales de los Juegos Olímpicos y ganaron la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025.

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