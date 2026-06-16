Ghana vs. Panamá: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo L de la Copa del Mundo 2026

Panamá y Ghana ponen en marcha su participación en la Copa del Mundo 2026. Ambas selecciones comparten el Grupo L junto a Inglaterra y Croacia, por lo que sumar desde el debut adquiere una importancia especial en una zona considerada de las más exigentes del torneo.

Más acostumbrada a este escenario, las Estrellas Negras disputan su quinta Copa del Mundo y mantienen vivo el recuerdo de su histórica actuación en Sudáfrica 2010, cuando estuvieron a un paso de convertirse en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Ghana vs. Panamá

El partido entre Ghana y Panamá se jugará este miércoles 17 de junio del 2026, en el Estadio de Toronto, Canadá. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo por televisión a través de ViX y TUDN; y vía streaming por ViX Premium.

Fecha: miércoles 17 de junio del 2026

Hora: 17:00 hrs.

Estadio: Toronto

Transmisión: ViX Premium y TUDN

[#FIFAWorldCup2026] #VARUpdate

🇬🇭 Ghana vs Panamá 🇵🇦

A: Gleen Nyberg 🇸🇪

A1: Mahbod Beigi 🇸🇪

A2: Andreas Soderkvist 🇸🇪

4to: Khalid Alturais 🇸🇦

5to: Mohammed Alabakry 🇸🇦

VAR: Bram Van Driessche 🇧🇪

AVAR: Marco Di Bello 🇮🇹

SVAR: Bastian Dankert 🇩🇪 pic.twitter.com/NLjZ7DKj6R — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 16, 2026

Posibles alineaciones

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Ebenezer Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Thomas Partey; Abdul Fatawu, Jordan Ayew, Antoine Semenyo; Iñaki Williams.DT: Carlos Queiroz.

Panamá: Orlando Mosquera; Edgardo Fariña, Fidel Escobar, José Córdoba; Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Aníbal Godoy, Eric Davis; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz; José Fajardo.DT: Thomas Christiansen.

Busca Panamá hacer más historia en su regreso

La selección canalera regresa a un Mundial tras su histórica participación en Rusia 2018. Aunque aquella aventura terminó sin puntos, Panamá dejó momentos memorables, como el primer gol mundialista de su historia.

Ahora, bajo la dirección de Thomas Christiansen, el equipo centroamericano llega con mayor experiencia internacional y la ilusión de competir por un boleto a la fase eliminatoria.

Un debut que puede marcar el rumbo del Grupo L

El encuentro en Toronto representa una oportunidad invaluable para ambas selecciones. Con Inglaterra y Croacia señaladas como favoritas para avanzar, una victoria en este primer compromiso podría inclinar la balanza en la lucha por uno de los boletos disponibles a los dieciseisavos de final.

Panamá intentará aprovechar la velocidad de sus extremos y la solidez colectiva que ha caracterizado al proyecto de Christiansen. Los canaleros han mostrado crecimiento competitivo en los últimos años y buscan trasladar esa evolución al escenario más importante del futbol.

Por su parte, Ghana apuesta por una combinación de experiencia y talento ofensivo. El equipo dirigido por Carlos Queiroz cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias en momentos clave y sabe que un triunfo en el debut podría colocarlo en una posición privilegiada dentro del grupo.

La generación encabezada por Antoine Semenyo busca emular las gestas de los equipos que brillaron en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Los africanos llegan con la ventaja de la experiencia, pero también con la presión de confirmar su condición de favoritos frente a una selección panameña que intentará sorprender y sumar sus primeros puntos mundialistas.

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