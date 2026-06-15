Con el cese de Lamouchi de Túnez, ¿cuántos técnicos han sido despedidos en pleno Mundial?

Sabri Lamouchi fue destituido por Túnez tras la goleada ante Suecia y se convirtió en el cuarto DT despedido durante un Mundial.

Sabri Lamouchi se convirtió en apenas el cuarto entrenador despedido durante la disputa de una Copa del Mundo. El técnico de Túnez fue cesado tras la goleada de 5-1 sufrida ante Suecia en el Mundial 2026 y se sumó a una lista muy reducida de seleccionadores que perdieron su cargo mientras el torneo aún estaba en marcha.

Lamouchi pasó a formar parte de un grupo integrado por apenas cuatro entrenadores que fueron destituidos durante una Copa del Mundo. Curiosamente, antes de su caso, los únicos antecedentes se remontaban al Mundial de Francia 1998.

Carlos Alberto Parreira (Arabia Saudita, Francia 1998)

Pese a llegar con el prestigio de haber conquistado el Mundial de Estados Unidos 1994 con Brasil, Carlos Alberto Parreira no logró cumplir las expectativas de Arabia Saudita en Francia 1998.

La selección asiática perdió sus dos primeros encuentros de la fase de grupos y la federación decidió prescindir del técnico brasileño antes de disputar el tercer partido del torneo.

Cha Bum-kun (Corea del Sur, Francia 1998)

Considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de Corea del Sur, Cha Bum-kun también vivió una salida anticipada en Francia 1998.

Las derrotas consecutivas ante México y Países Bajos, incluida una goleada por 5-0 frente a los europeos, provocaron una reacción inmediata de los dirigentes surcoreanos, que optaron por relevarlo del cargo antes del cierre de la fase de grupos.

Henryk Kasperczak (Túnez, Francia 1998)

La coincidencia más llamativa es que la propia selección tunecina ya figuraba en esta estadística. En Francia 1998, Henryk Kasperczak fue destituido tras las derrotas frente a Inglaterra y Colombia, resultados que dejaron al equipo sin posibilidades de avanzar.

Casi tres décadas después, Túnez vuelve a protagonizar un episodio similar con la salida de Lamouchi: el primer entrenador destituido del Mundial 2026

El caso especial de Julen Lopetegui

Aunque no fue despedido durante la competencia, el caso de Julen Lopetegui suele aparecer en cualquier repaso de las crisis mundialistas. España decidió cesarlo apenas dos días antes de su debut en Rusia 2018 después de que se hiciera pública su contratación por el Real Madrid.

La decisión sacudió a la selección española a horas del inicio del torneo y se convirtió en una de las polémicas más recordadas de los últimos años.

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