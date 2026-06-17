Jáminton Campaz, ¿de dónde es y dónde juega el seleccionado de Colombia?

Jáminton Campaz fue uno de los protagonistas en la victoria de Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca, resultado con el que la selección cafetera comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial de 2026. El atacante selló el triunfo en los minutos finales y ayudó a que los dirigidos por Néstor Lorenzo asumieran el liderato del Grupo K.

La actuación del extremo colombiano volvió a poner su nombre en el radar de los aficionados, quienes se preguntan más sobre el futbolista que actualmente milita en Argentina y que se ha consolidado como una de las alternativas ofensivas más importantes de la Tricolor.

A sus 26 años, Campaz presume una trayectoria que incluye pasos por el futbol colombiano y brasileño, además de una etapa exitosa en Rosario Central. Pero, ¿de dónde es exactamente el seleccionado colombiano y en qué equipo juega actualmente?

¿De dónde es Jáminton Campaz?

Jáminton Leandro Campaz nació el 24 de mayo de 2000 en Tumaco, municipio ubicado en el departamento de Nariño, en la costa del Pacífico colombiano. Desde muy joven destacó por sus condiciones futbolísticas y comenzó su formación en las categorías inferiores del Deportes Tolima.

Su debut profesional llegó en 2017 con el conjunto de Ibagué, club con el que conquistó el torneo Apertura colombiano en 2021 antes de dar el salto al futbol internacional.

¿En qué equipo juega actualmente?

Actualmente, Campaz milita en Rosario Central, uno de los clubes tradicionales de Argentina. El colombiano llegó inicialmente cedido en 2023 procedente del Grêmio de Brasil, pero sus actuaciones convencieron a la directiva rosarina, que adquirió de manera definitiva sus derechos deportivos.

Con el equipo argentino se ha convertido en una de las piezas más importantes del ataque y sus buenas actuaciones le permitieron regresar a las convocatorias de la selección colombiana.

La trayectoria de Jáminton Campaz en el futbol

Antes de llegar a Argentina, el atacante colombiano defendió los colores del Deportes Tolima, equipo con el que ganó la Liga BetPlay en 2021, y posteriormente emigró al Grêmio de Brasil.

Campaz debutó con la selección absoluta de Colombia en 2021 y forma parte del plantel que disputa el Mundial de 2026.

El futbolista se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede jugar como mediapunta o por la banda derecha, características que lo convierten en una alternativa importante dentro del esquema de Néstor Lorenzo.

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MSL