Embajador de EU en México lanza mensaje de apoyo a la Selección Mexicana de Futbol | VIDEO

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana de Futbol previo al partido de este jueves contra Corea del Sur, que se realiza en Jalisco.
A través de un breve video, el diplomático acompañado de su esposa, Alina Arias, deseó que el combinado tricolor consiga la victoria y añadió que mañana espera el mismo resultado para la selección de Estados Unidos.
Johnson y su esposa aparecieron con el jersey verde característico del equipo mexicano, en un gesto de respaldo al Tri durante la Copa Mundial.
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El mensaje se difundió en medio del ambiente mundialista que comparten México, Estados Unidos y Canadá como países sede del torneo.
México y Corea del Sur pisan la cancha del Estadio Guadalajara para disputar su partido correspondiente a la segunda jornada del Mundial 2026. Este partido es importante en las aspiraciones de la Selección Mexicana si quieren quedarse con el primer puesto del Grupo A.
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FGR