Francia vs Irak: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo I de la Copa del Mundo 2026

Luego de una sólida presentación, la Selección de Francia regresa a la acción en la Copa del Mundo 2026 para enfrentarse a su similar de Irak, duelo que se realiza en Filadelfia y en donde los galos pueden amarrar su boleto a la siguiente ronda del campeonato con un triunfo.

De ganar, el cuadro francés llegará a 6 puntos, con lo prácticamente tendrá su boleto para los dieciseisavos de final del Mundial.

Le Capi’ est content ! 😄✊



🇫🇷 3-1🇸🇳 pic.twitter.com/IgL4sqGWj0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2026

¿Dónde ver el Francia vs Irak de la Copa del Mundo 2026?

El partido entre Francia e Irak, correspondiente a la Copa del Mundo 2026, inicia este lunes 22 de junio a las 15:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de VIX.

Día: lunes 22 de junio

Hora: 15:00 horas

Transmisión: VIX

Francia y un arranque prometedor

Francia tuvo un arranque que los pone como el gran favorito para ganar el campeonato. Esta candidatura fortalecida se debe a que el delantero Kylian Mbappé superó a Pelé en la lista de goleadores de la Copa del Mundo y se colocó un paso más cerca de establecer el récord absoluto del torneo.

Además, el astro del Real Madrid también tiene en la mira la marca de anotaciones en la historia de la selección de Francia. Todo eso en apenas su primer partido de este Mundial.

𝑪𝒉𝒂𝒔𝒔𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒅𝒔 🇫🇷



Le même soir, @KMbappe est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus ET le français ayant inscrit le plus de buts en Coupe du monde, devant Just Fontaine 👏 pic.twitter.com/ANFCtzNL8S — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 17, 2026

El entrenador de Irak, Graham Arnold, encargado de frenar a Mbappé y al subcampeón mundial de 2022 el próximo lunes en el segundo partido del Grupo I, tuvo una idea que quizá habría funcionado: “Pregunté si podíamos jugar con tres porteros”, dijo entre risas el domingo. ”Pero me dijeron que no”.

Mbappé, de 27 años, tiene otro hito por alcanzar incluso antes de tocar el balón ante Irak. Ya en su tercer Mundial y habiendo levantado el título en 2018, Mbappé disputará su partido 100 con la selección de Francia.

“Siempre es un placer poder jugar con la selección”, subrayó Mbappé en una abarrotada conferencia de prensa. ”No hay nada más grande que la selección. Cien, eso es histórico. Y más aún cuando es la Copa del Mundo”.

Le coach a remis un maillot floqué 5️⃣8️⃣ au 𝙢𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚𝙪𝙧 𝙗𝙪𝙩𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙡’𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝘽𝙡𝙚𝙪𝙨 ! ⚽️🔥 pic.twitter.com/nzR8SXkBXF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 17, 2026

Podría superar al entrenador y excapitán Didier Deschamps (103 apariciones como mediocampista) si Francia llega lejos en este torneo. Salvo una lesión, Mbappé podría terminar superando el récord del portero Hugo Lloris, de 145 apariciones con Les Bleus.

Mbappé, uno de los dos jugadores en anotar un triplete en una final de Copa del Mundo, anotó su gol 13 y 14 en un Mundial en la victoria de 3-1 sobre Senegal en su presentación en el torneo. Llegó a 58 anotaciones con la selección, superando a Oliver Giroud como el máximo anotador en la rica historia futbolística del país.

El segundo gol de Mbappé rompió el empate con Pelé en la lista de anotadores en Copa del Mundo. Sus 14 goles en Mundiales incluyen dos en este torneo; ocho en 2022, cuando ganó la Bota de Oro como máximo goleador; y cuatro en 2018.

𝐔𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐥𝐞́𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚𝐢𝐫𝐞 fêté avec tout le groupe ! 👏



Meilleur buteur de l'histoire des Bleus, @KMbappe a reçu un maillot floqué 5️⃣8️⃣, comme le nombre de buts inscrits en 99 sélections ! 🇫🇷 pic.twitter.com/kBYCquPtfh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 18, 2026

Mbappé se encuentra actualmente empatado con el alemán Gerd Müller con la cuarta mayor cantidad de goles en la historia de los Mundiales. Está a uno del brasileño Ronaldo y a dos del récord de 16 que comparten el alemán Miroslav Klose, de Alemania, y Lionel Messi, quien logró un triplete con Argentina en esta Copa del Mundo.

Con al menos otra década por delante y la posibilidad de disputar al menos otros dos Mundiales, sin contar los partidos restantes en esta edición, el debate empezó a intensificarse: ¿podría Mbappé pasar a la historia como el mejor jugador en la historia de la Copa del Mundo?

“Ese debate es para la gente”, declaró Mbappé en inglés. ”Es debate para los periodistas, debate para los aficionados al fútbol. Creo que es bueno debatir sobre los jugadores. Ver quién es el mejor. Para mí, no es una pregunta que tenga en la cabeza. Se trata de cómo puedo ayudar a mi equipo mañana contra Irak y si puedo llevar el trofeo a casa en julio”.

Ça tourne vite ⚽️😅 pic.twitter.com/vAoQF85Cw7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2026

Mbappé bromeó con que no jugará con la selección hasta los 40 años y reconoció a Messi como el mejor jugador del futbol en la actualidad. También se negó a descartar por completo un traspaso a la MLS, como hizo Messi con Inter Miami, y señaló que David Beckham, copropietario en Miami, le ha presentado a Mbappé una propuesta para que algún día se mude a Estados Unidos. Mbappé restó importancia a la sugerencia con un “ya veremos”.

“La cultura estadounidense es diferente. No hay límites para las ambiciones, me gusta”, afirmó Mbappé. Ese posible movimiento sería mucho, mucho más adelante.

Mbappé ayudó a Francia a ganar el título mundial en 2018 y a llegar a la final en 2022, cuando recibió el Balón de Plata como el segundo mejor jugador. Acompañado en el ataque por Désiré Doué y el vigente ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, Francia llegó a este torneo como una de las máximas favoritas.

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