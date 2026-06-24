Memo Ochoa es uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana gracias a su amplia trayectoria en el mundo futbolístico, pues incluso quienes no son seguidores del deporte, lo pueden reconocer con facilidad por su amplia participación en diversos torneo, incluyendo Mundiales.

Sin embargo, un detalle sobre el que muchas personas no comprenden del todo es uno de los apodos que lo ha acompañado casi desde el arranque de su carrera y que está relacionado con su participación inicial en Europa.

¿Por qué le dicen ‘Fransua’ a Memo Ochoa?

Después de debutar en el América, Memo Ochoa sorprendió a todos al convertirse en el primer portero mexicano en formar parte de un equipo europeo, este siendo el AC Ajaccio en Francia.

El origen del apodo “Fransua” que se le otorgó al mexicano, viene de la televisión mexicana, pues el icónico narrador de Azteca Deportes, Christian Martinoli, fue el encargado de bautizarlo. El apodo sería la pronunciación al español del nombre francés, “François”.

En transmisiones de la Selección Mexicana y después de sus grandes actuaciones en diferentes torneos, pero principalmente en Copas del Mundo, generó que Martinolli lo comenzara a llamar “François” o “Fransuá”, combinándolo a veces con el mote de “Memé”, en tono de humor.

El apodo es una referencia al paso de Ochoa por Francia, pues estuvo por tres años en la Ligue 1 jugando para el Ajaccio. Por esto, el narrador incluía frases como “¡Magnifique, Fransuá!” o “¡Je t’adore, Fransuá!” cuando el portero destacaba de algún modo positivo.

El sobrenombre fue aceptado en las redes sociales y es por ello que muchos se refieren así a Guillermo Ochoa, a pesar de que muchos lo reconocen simplemente como Memo Ochoa, sin hacer referencia al pasado europeo del guardameta.

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