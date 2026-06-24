¿Quién es ‘El Bebote’ y por qué tiene ese apodo Santiago Giménez?

Desde hace años, al futbolista argentino naturalizado mexicano, Santiago Giménez, le han llamado por el apodo “El Bebote”. Aunque no todos entienden por qué se le dice así, por lo que en La Razón te contamos el motivo detrás.

¿Quién es ‘El Bebote’ y por qué tiene ese apodo Santiago Giménez?

Hijo de Christian ‘Chaco’ Giménez y surgido del Cruz Azul, el jugador del Milán es conocido como ‘El Chaquito’ y como ‘El Bebote’, un sobrenombre que ha causado confusión en el pasado anteriormente, al grado que se ha tenido que explicar los detalles detrás.

Fue el ex jugador de Cruz Azul, Emanuel ‘Tito’ Villa quien reveló la verdad detrás del peculiar apodo de Santiago Giménez. “El apodo de ‘Bebote’ no es en vano. Santi siendo un niño, teniendo menos de 10 años, era ya un bebote, era un nene grande. Y era un chico de 10 años con una voz importante”, aseguró.

“Y lo veías todo grandote. Entonces estábamos en la casa, tomando mate o lo que sea y llegaba ‘papá, quiero leche’ y Chaco decía ‘el bebote quiere leche’. Bebote porque era un oso ya con corta edad”, dijo el Tito Villa en declaraciones al periodista Miguel Ángel Briseño, ex de Televisa.

Según esta versión, el sobrenombre surgió en su propia casa por parte del Chaco Giménez y a la fecha, la afición lo mantiene como una especie de tradición.

“Sí, lo llamó así su padre, pero de toda la vida. Fue el ‘Bebote’ porque era ese chico desarrollado físicamente con poquita edad y que quería la leche siempre. Entonces ese apodo lo trae desde muy chico y a él le gusta que le digan así“, relató.

Sobre la popularización del apodo, el propio Santi Giménez explicó:

“Al final un amigo de mi padre que estaba en la televisión, ‘Tito’ Villa se llama, él era muy cercano a la familia, era muy cercano a casa y él sabía que me decían Bebote en la interna. Él era comentarista, entonces una vez hice un gol y él dijo ‘goool del Bebote’ y ahí ya todo el mundo empezó a saber que yo era el Bebote”, destacó.

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