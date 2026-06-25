Curazao vs. Costa de Marfil: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo E de la Copa del Mundo 2026

El Estadio Filadelfia será escenario de uno de los partidos que definirán el Grupo E.

Curazao y Costa de Marfil disputarán este jueves 25 de junio uno de los partidos más importantes del Grupo E del Mundial 2026. El conjunto africano depende de sí mismo para clasificar a los dieciseisavos de final, mientras que la selección caribeña necesita sumar una victoria para mantener vivo el sueño de avanzar en su primera participación en una Copa del Mundo.

Los Elefantes llegan con tres puntos tras vencer a Ecuador y caer de forma dramática frente a Alemania, resultado que los mantiene en zona de clasificación.

Curazao, por su parte, dejó atrás la goleada sufrida en el debut y sorprendió al empatar sin goles con Ecuador, gracias a una brillante actuación del portero Eloy Room.

Ahora, ambos equipos afrontan un duelo de alta tensión en Filadelfia, donde el margen de error prácticamente ha desaparecido.

¿Dónde ver EN VIVO Curazao vs Costa de Marfil?

Fecha: jueves 25 de junio

Estadio: Estadio de Filadelfia

Horario : 14:00 horas (tiempo del centro)

Transmisión: ViX Premium

Posibles alineaciones

Curazao Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Juergen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Franck Kessié, Christ Inao Oulai, Yan Diomande; Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

Curazao sueña con otra sorpresa; Costa de Marfil quiere evitar el drama

Una victoria podría convertir a la selección caribeña en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Costa de Marfil, en cambio, sabe que un triunfo le asegura el boleto a los dieciseisavos de final sin depender de nadie.

Los africanos dejaron escapar un punto ante Alemania en los últimos minutos de la jornada anterior, por lo que buscarán evitar cualquier sobresalto frente a un rival que intentará seguir haciendo historia.

¿Hay antecedentes entre Curazao y Costa de Marfil?

No. Este será el primer enfrentamiento oficial entre Curazao y Costa de Marfil.

Además, será la primera vez que la selección caribeña enfrente a un representativo africano en una Copa del Mundo, ya que el Mundial 2026 marca el debut absoluto de Curazao en la máxima competencia de selecciones nacionales.

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