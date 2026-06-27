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Mundial 2026: ¡Oficial! Las selecciones clasificadas a los 16vos de final y los eliminados

Terminó la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y con ello quedaron definidos los 32 equipos que avanzaron a los dieciseisavos de final del torneo en Norteamérica

La Selección Mexicana en un partido de la Copa del Mundo 2026
La Selección Mexicana en un partido de la Copa del Mundo 2026 Foto: Mexsport
Por:
Alejandro Ayala

Terminó la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y con ello quedaron definidos los 32 equipos que avanzaron a los dieciseisavos de final del torneo en Norteamérica, así como los eliminados. Será la primera vez en la historia del campeonato que se juegue esta ronda antes de octavos.

Luego de las tres primeras jornadas se dieron muchas sorpresas y otros resultados que se tenían contemplados, como el pase a siguiente ronda de la Selección Mexicana, que ahora se medirá a Ecuador en los 16vos de final en la cancha del Estadio Azteca.

Entre los clasificados destacan, además de México, los otros anfitriones, Estados Unidos y Canadá, así como Argentina, Francia, Alemania, España, Inglaterra, Portugal, Países Bajos y Brasil, que son las grandes favoritas para ganar el título de la Copa del Mundo 2026.

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Los clasificados a 16vos de final del Mundial 2026

  1. México
  2. Estados Unidos
  3. Alemania
  4. Argentina
  5. Francia
  6. Noruega
  7. Colombia
  8. Suiza
  9. Canadá
  10. Brasil
  11. Marruecos
  12. Bosnia
  13. Sudáfrica
  14. Costa de Marfil
  15. Ecuador
  16. Países Bajos
  17. Japón
  18. Suecia
  19. Australia
  20. España
  21. Cabo Verde
  22. Paraguay
  23. Egito
  24. Portugal
  25. Inglaterra
  26. Ghana
  27. Bélgica
  28. Senegal
  29. Croacia
  30. Congo
  31. Argelia
  32. Austria

Los eliminados del Mundial 2026

  1. Haití
  2. Turquía
  3. Túnez
  4. Panamá
  5. Qatar
  6. Chequia
  7. Curazao
  8. Uruguay
  9. Arabia Saudita
  10. Nueva Zelanda
  11. Irak
  12. Jordania
  13. Corea del Sur
  14. Escocia
  15. Irán
  16. Uzbekistán

¿Cuándo inicial los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026?

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 inicia este domingo 28 de junio con un solo partido, el Sudáfrica vs Canadá, que se juega en el Estadio Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

Después habrá más partido por día hasta llegar al viernes 3 de julio, que es el último día en el que hay cotejos correspondientes a esta ronda. Ese último duelo es el Colombia vs Ghana.

aar

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