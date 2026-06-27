Mundial 2026: ¡Oficial! Las selecciones clasificadas a los 16vos de final y los eliminados

La Selección Mexicana en un partido de la Copa del Mundo 2026

Terminó la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y con ello quedaron definidos los 32 equipos que avanzaron a los dieciseisavos de final del torneo en Norteamérica, así como los eliminados. Será la primera vez en la historia del campeonato que se juegue esta ronda antes de octavos.

Luego de las tres primeras jornadas se dieron muchas sorpresas y otros resultados que se tenían contemplados, como el pase a siguiente ronda de la Selección Mexicana, que ahora se medirá a Ecuador en los 16vos de final en la cancha del Estadio Azteca.

Entre los clasificados destacan, además de México, los otros anfitriones, Estados Unidos y Canadá, así como Argentina, Francia, Alemania, España, Inglaterra, Portugal, Países Bajos y Brasil, que son las grandes favoritas para ganar el título de la Copa del Mundo 2026.

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Los clasificados a 16vos de final del Mundial 2026

México Estados Unidos Alemania Argentina Francia Noruega Colombia Suiza Canadá Brasil Marruecos Bosnia Sudáfrica Costa de Marfil Ecuador Países Bajos Japón Suecia Australia España Cabo Verde Paraguay Egito Portugal Inglaterra Ghana Bélgica Senegal Croacia Congo Argelia Austria

The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Los eliminados del Mundial 2026

Haití Turquía Túnez Panamá Qatar Chequia Curazao Uruguay Arabia Saudita Nueva Zelanda Irak Jordania Corea del Sur Escocia Irán Uzbekistán

¿Cuándo inicial los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026?

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 inicia este domingo 28 de junio con un solo partido, el Sudáfrica vs Canadá, que se juega en el Estadio Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

Después habrá más partido por día hasta llegar al viernes 3 de julio, que es el último día en el que hay cotejos correspondientes a esta ronda. Ese último duelo es el Colombia vs Ghana.

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